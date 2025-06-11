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    民宅大盜竟是廚工 落網後詭辯：就喜歡偷東西的感覺…

    劉姓廚工變民宅大盜，騎腳踏車犯案。（民眾提供）

    劉姓廚工變民宅大盜，騎腳踏車犯案。（民眾提供）

    2025/06/11 16:21

    〔記者吳俊鋒／台南報導〕台南歸仁警分局轄區近來連續發生住宅竊盜案，讓居民不安，專案小組積極調查，鎖定劉姓廚工1人所為，利用空班時下手，全力追緝下，昨天傍晚將他逮獲，坦承犯案，詢問其動機，竟辯稱「就喜歡偷東西的感覺」。

    嫌犯為51歲的劉姓男子，空班時間，常騎著機車出門，先在附近偷竊沒有上鎖的鐵馬，改換交通工具作案，以規避警方查緝，找到有機可趁的民宅後，隨即翻牆潛入，搜刮財物，據了解，除了現金之外，值錢的東西，甚至連香菸都拿。

    據了解，劉嫌落網後，消極配合，警方取得被害現場監視器畫面，可以佐證的，他就坦承，否則一概不認，初步清查，累計已8件，但有3部腳踏車仍未找到失主，犯案數可能會再有擴大。

    由於劉嫌行竊動作老練，犯案過程迅速，屋主一時之間難以察覺，等到發現後，早已逃逸無蹤，尤其他懂得變換交通工具，相當狡猾，歸仁警方抽絲剝繭，仍將之鎖定。

    警方全力佈線、追緝，昨天傍晚持法院核發的搜索票與拘票，前往劉嫌在東區的住處逮人，當場查扣2萬4300元現金，還有人民幣50元、手錶4支，以及藍牙耳機、香菸與護照等疑似贓物。

    警方訊後，依加重竊盜罪嫌將劉男移送台南地檢署偵辦，並建請羈押；歸仁分局長廖水池說，將持續擴大追查，是否涉及其他案件。

    歸仁警分局逮獲連續侵入住宅行竊的劉姓大盜，搜出現金，以及疑似贓物。（民眾提供）

    歸仁警分局逮獲連續侵入住宅行竊的劉姓大盜，搜出現金，以及疑似贓物。（民眾提供）

    歸仁警分局逮獲連續侵入住宅行竊的劉姓大盜，搜出現金，以及疑似贓物。（民眾提供）

    歸仁警分局逮獲連續侵入住宅行竊的劉姓大盜，搜出現金，以及疑似贓物。（民眾提供）

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