檢警破跨國虛擬幣詐團 赫見奈及利亞男持假護照入台洗錢

檢警查獲李姓男子經營虛擬幣交易所，掩護跨國詐騙、洗錢，警方逮獲主嫌李男及竇姓女子、奈及利亞K男情侶檔等20嫌犯，圖為查獲竇女、K男等人。（記者吳仁捷翻攝）

2025/06/11 16:36

〔記者吳仁捷／新北報導〕台北市李姓男子成立虛擬幣公司，標榜全台最大虛擬貨幣交易商，搭配成立實體門市，招攬購買虛擬幣，實則進行跨國詐騙、洗錢，新北市警蘆洲分局會同新北刑大科偵組逮獲主嫌李男、竇姓女員工及奈及利亞籍的男友K男等20人，掌握跨國非法虛擬貨幣金流及交易紀錄，達數億元之譜；警方將全案依詐欺、洗錢防制法及銀行法等送辦。。

檢警查出，這個跨國虛擬幣詐騙、洗錢集團，主嫌為28歲負責人李男，核心成員為38歲竇姓女員工及其30歲男友奈及利亞籍K男，K男將大量現金贓款購買報廢零件或廢料，再將大量現金夾藏其中，或以包裹寄回奈及利亞，再由同夥將現金購買虛擬幣，匯回台灣，金流完全未經過台灣銀行，以虛擬幣錢包轉帳，規避台灣金流查緝。

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檢警還發現，K男持莫三比克籍F男護照入境，法院裁定K男延長居留收容，配合案情調查；檢警亟待溯源，追查幕後集團，進一步釐清跨國洗錢集團。

警方調查，竇女、奈及利亞籍K男這對情侶檔，在李嫌集團擔任轉運贓款、操盤手要角，竇女平日擔任電子廠技術員，被李男吸收後，加入洗錢、詐團營運，與K男同居在林口豪宅，也吸收K男進入洗錢、詐騙集團，未料被檢警掌握法辦，新北地檢署偵辦，相關犯行確鑿起訴。

檢警追查數月，發現K男與竇女多次被掌握，現身詐團收水機房或不特定交付點，竇女替奈籍男友K男，與台灣水房成員接頭，轉運贓款或寄送跨國貨運。

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檢警查獲李姓男子經營虛擬幣交易所，掩護跨國詐騙、洗錢案。（記者吳仁捷翻攝）

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