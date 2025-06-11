台中妙齡女遛狗遇劫齊撞飛！主人搶救中命懸一線 萌柴跑回家等奇蹟

馮女牽小狗過馬路遭白車猛撞。（民眾提供）

2025/06/11 16:32

〔記者許國楨／台中報導〕台中市西屯區中央公園附近今晨驚傳嚴重車禍，25歲馮姓女子牽著心愛柴犬散步時，竟在斑馬線上遭左轉轎車猛撞齊噴飛，柴犬明顯受到驚嚇掙脫奔逃，馮女則頭部重創送醫，目前仍在加護病房急救，命懸一線，馮女友人則在臉書社團發出協尋啟事，稍早傳出萌柴已自行跑回家，似在等待主人奇蹟，令人揪心。

事發時間在今晨7時許，地點在西屯區凱旋路與大鵬路口，57歲吳姓女子駕駛轎車沿大鵬路左轉凱旋路（往河南路方向），未注意到馮女正牽著柴犬行經斑馬線直接撞上，馮女被撞後當場噴飛重摔墜地倒地，頭部重創，送醫時一度命危，經急救後雖恢復生命跡象，但目前仍在加護病房觀察，尚未脫離危險期。

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警方指出，吳女酒測值為零，她向警方供稱剛下班、精神恍惚，當時跟著前方機車左轉，疑轎車A柱視線死角遮蔽視線，才沒看到馮女，警方已調閱現場監視器，並將依馮女傷勢，朝過失傷害或過失重傷害罪方向偵辦。

至於馮女來自台南，長年在台中工作，平時常清晨帶狗到租住處附近散步，事故發生後，母親已趕往醫院守候，親友也心急如焚，祈禱她能度過難關，而馮女的愛犬當下也因被撞擊噴飛，明顯受到驚嚇逃跑隨即不知去向。

馮女友人也在臉書展開協尋表示，「朋友遛狗時發生車禍，看監視器發現狗狗也被車撞到，」令人揪心，所幸小狗已在稍早自行跑回家了，至於傷勢如何仍需進一步了解。

碰撞瞬間馮女當場噴飛，小狗也被撞彈到一旁。（民眾提供）

柴犬一度受到驚嚇不知去向，馮女友人在臉書協尋，稍早傳出已跑回家。（擷自臉書）

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