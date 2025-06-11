幫基隆留住警界人才 市長、議長喊出：「將積極爭取加給」

基隆市長謝國樑今出席警察節慶祝大會，表示目前積極幫警察同仁爭取加給。（記者吳昇儒翻攝）

2025/06/11 15:54

〔記者吳昇儒／基隆報導〕基隆市警察局位於雙北兩都之間，因無繁重加給，且升遷管道有限，導致警官大幅外流，基層巡官缺額高達45.7％，為全國縣市警察局缺額率第一。今日基隆市議長童子瑋、市長謝國樑參加警察節活動時，均表示要幫基隆警察同仁爭取加給，希望將警界人才留在基隆市內，為市民服務。

基隆市警局今日舉行警察節慶祝活動，基隆市警察之友會準備20個獎勵金給表現優異的同仁，另也準備防曬用品供同仁執勤時使用，由副理事長莊智為代表頒贈。

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市長謝國樑會後受訪說，基隆鄰近的區域如新北市金山、萬里、汐止、瑞芳等地的警察待遇就和基隆的警察不一樣，這就是造成基隆警力流失、巡官流失最重要的原因之一，因為少了首都加給。

謝國樑表示，曾多次向警政署說明願意由基隆市政府來負擔加給，藉此留住警力，但目前仍未獲同意。將會與立委林沛祥、議長童子瑋一同為基隆爭取首都加給。

議長童子瑋則表示，將會與局長一起努力，共同來爭取加給，讓辛苦的基隆警察拿到應有的加給，市議會也會努力爭取警察辦公廳舍改善。

議長童子瑋出席慶祝警察節大會時，喊出將會幫基隆警察爭取加給及廳舍改造。（記者吳昇儒翻攝）

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