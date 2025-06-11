酒駕撞入木瓜園釀同行酒友身亡 國民法官判緩刑理由曝光

何姓男子酒駕撞入木瓜園，同行羅姓酒友身亡，嘉義地院國民法官判處何男緩刑。（資料照）

2025/06/11 16:21

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕嘉義縣水上鄉三界村三界埔附近前年12月發生死亡車禍，58歲何姓男子與62歲羅姓男子飲酒後，由何男酒駕開小貨車載羅男，豈料衝入木瓜園，何男無大礙，羅男卻傷重不治。嘉義地院國民法庭今天宣判，審酌何男自首犯行，並始終認罪，且與羅男家屬調解成立，賠償金全數給付完畢，判處有期徒刑2年，緩刑5年。

判決指出，何男於前年12月15日中午與友人羅男飲用高粱酒後，駕駛小貨車搭載羅男上路。羅男乘坐副駕駛座，見何男開車越來越向右偏行，羅男唯恐撞及道路右側之路燈桿，遂出手碰觸方向盤，欲導正車輛方向，但何男反而緊張，誤踩油門，致車輛先向右擦撞路燈桿，再往左偏行衝入道路左側木瓜園。

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羅男因未繫妥安全帶，車禍重傷送醫不治。何男經警方酒測，酒測值高達1.33毫克。

國民法庭給予何男緩刑理由為，何男無犯罪前科，於事故後自首犯行，並始終認罪，且與羅男家屬調解成立，賠償金全數給付完畢。何男於本件犯後飲酒習慣已有改變，而有所警惕，並衡酌羅男家屬願意給何男自新機會，同意給予何男緩刑。

何男並應提供240小時義務勞務，並接受法治教育課程20小時，緩刑期間付保護管束。

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