為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    酒駕撞入木瓜園釀同行酒友身亡 國民法官判緩刑理由曝光

    何姓男子酒駕撞入木瓜園，同行羅姓酒友身亡，嘉義地院國民法官判處何男緩刑。（資料照）

    何姓男子酒駕撞入木瓜園，同行羅姓酒友身亡，嘉義地院國民法官判處何男緩刑。（資料照）

    2025/06/11 16:21

    〔記者丁偉杰／嘉義報導〕嘉義縣水上鄉三界村三界埔附近前年12月發生死亡車禍，58歲何姓男子與62歲羅姓男子飲酒後，由何男酒駕開小貨車載羅男，豈料衝入木瓜園，何男無大礙，羅男卻傷重不治。嘉義地院國民法庭今天宣判，審酌何男自首犯行，並始終認罪，且與羅男家屬調解成立，賠償金全數給付完畢，判處有期徒刑2年，緩刑5年。

    判決指出，何男於前年12月15日中午與友人羅男飲用高粱酒後，駕駛小貨車搭載羅男上路。羅男乘坐副駕駛座，見何男開車越來越向右偏行，羅男唯恐撞及道路右側之路燈桿，遂出手碰觸方向盤，欲導正車輛方向，但何男反而緊張，誤踩油門，致車輛先向右擦撞路燈桿，再往左偏行衝入道路左側木瓜園。

    羅男因未繫妥安全帶，車禍重傷送醫不治。何男經警方酒測，酒測值高達1.33毫克。

    國民法庭給予何男緩刑理由為，何男無犯罪前科，於事故後自首犯行，並始終認罪，且與羅男家屬調解成立，賠償金全數給付完畢。何男於本件犯後飲酒習慣已有改變，而有所警惕，並衡酌羅男家屬願意給何男自新機會，同意給予何男緩刑。

    何男並應提供240小時義務勞務，並接受法治教育課程20小時，緩刑期間付保護管束。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播