開車撞民宅後有不尋常舉動 警追到醫院查真相

轎車自撞電線桿、民宅。（民眾提供）

2025/06/11 16:26

〔記者洪臣宏／高雄報導〕高雄市大寮區10日夜間發生轎車自撞電線桿、民宅車禍，車上2名男子送醫，警方發現2人車禍後慌張收拾車內物品，頗不尋常，追到醫院查出夏姓乘客持有K他命，一併對林姓駕駛驗尿，釐清車禍原因。

林園分局於10日夜間8時56分接獲報案，在大寮區仁德路有車禍發生，大寮所及交通分隊員警立即到場處理，疏導交通。

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經瞭解，林姓男子駕駛轎車載著28歲夏姓乘客，沿仁德路西往東直行，至肇事地點時，自撞停於路邊電桿及民宅鐵門，2人均有擦挫傷，送醫並無大礙，林男酒測值為0，全案已依規定測繪、照相處理。

員警在現場處置時，查出林、夏2人因車禍受傷，當下卻忙著收拾車內物品，啟人疑竇，警方立即到醫院了解，在夏男身上起出K他命（毛重5.86公克）、K盤一個，全案依毒品危害防治依法裁罰；林男聲稱恍神自撞，警方則對林男實施尿液採驗，待尿液檢驗報告鑑定後依法處理。

林男無照駕駛，警方依道路管理處罰條例第21條掣單舉發，另查該車為租賃車，將依法追究租賃者相關責任。

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轎車撞民宅另有內情，警方追查真相。（民眾提供）

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