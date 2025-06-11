為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    開車撞民宅後有不尋常舉動 警追到醫院查真相

    轎車自撞電線桿、民宅。（民眾提供）

    轎車自撞電線桿、民宅。（民眾提供）

    2025/06/11 16:26

    〔記者洪臣宏／高雄報導〕高雄市大寮區10日夜間發生轎車自撞電線桿、民宅車禍，車上2名男子送醫，警方發現2人車禍後慌張收拾車內物品，頗不尋常，追到醫院查出夏姓乘客持有K他命，一併對林姓駕駛驗尿，釐清車禍原因。

    林園分局於10日夜間8時56分接獲報案，在大寮區仁德路有車禍發生，大寮所及交通分隊員警立即到場處理，疏導交通。

    經瞭解，林姓男子駕駛轎車載著28歲夏姓乘客，沿仁德路西往東直行，至肇事地點時，自撞停於路邊電桿及民宅鐵門，2人均有擦挫傷，送醫並無大礙，林男酒測值為0，全案已依規定測繪、照相處理。

    員警在現場處置時，查出林、夏2人因車禍受傷，當下卻忙著收拾車內物品，啟人疑竇，警方立即到醫院了解，在夏男身上起出K他命（毛重5.86公克）、K盤一個，全案依毒品危害防治依法裁罰；林男聲稱恍神自撞，警方則對林男實施尿液採驗，待尿液檢驗報告鑑定後依法處理。

    林男無照駕駛，警方依道路管理處罰條例第21條掣單舉發，另查該車為租賃車，將依法追究租賃者相關責任。

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

    轎車撞民宅另有內情，警方追查真相。（民眾提供）

    轎車撞民宅另有內情，警方追查真相。（民眾提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播