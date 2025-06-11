向女房東借錢被拒 惡房客竟恫嚇「不借就殺妳」還動粗

桃園市簡姓男子向房東借錢被拒，動手暴打女房東，還持刀割斷背包、劃傷女房東，桃園地院將簡男判8月徒刑。（記者余瑞仁攝）

2025/06/11 16:02

〔記者余瑞仁／桃園報導〕桃園市簡姓男子今年2月間因缺錢花用，前往女房東住處欲借2000元遭拒，竟出口恫嚇：「不借我錢，就要殺妳！」隨即動手毆打女房東，再持剪刀割斷其背包背帶，過程中還刺傷女房東手臂，幸女房東大聲呼救，簡男因而逃逸，事後被逮送辦；案經桃園地院審理，依恐嚇取財未遂罪，將簡男判處有期徒刑8月。

檢警調查，59歲簡男今年2月3日下午因缺錢花用，找上女房東想借款2000元應急，但遭拒絕，簡男當場翻臉恫嚇「如果不借我錢，我就要殺妳！」，隨即揮拳重擊女房東鼻樑，再持預藏剪刀剪斷女房東背包背帶，並刺傷其手臂等處，女房東當下嚇得大聲呼救，簡男聞聲拔腿逃逸而未遂。

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桃園警方接獲報案後循線查獲簡男到案送辦，桃園地檢署調查時，簡男坦承犯案，檢方偵結依刑法加重強盜未遂罪嫌將簡男起訴。

桃園地院審理時，被告簡男坦承恐嚇取財未遂犯行，法官根據案發現場狀況，認為被告之強暴行為尚未達至使不能抗拒之程度，因此變更起訴法條為恐嚇取財罪；法官審酌，簡男犯罪行為明確、曾當庭向被害人道歉之犯後態度，審結依恐嚇取財未遂罪判處有期徒刑8月。可上訴。

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