為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    向女房東借錢被拒 惡房客竟恫嚇「不借就殺妳」還動粗

    桃園市簡姓男子向房東借錢被拒，動手暴打女房東，還持刀割斷背包、劃傷女房東，桃園地院將簡男判8月徒刑。（記者余瑞仁攝）

    桃園市簡姓男子向房東借錢被拒，動手暴打女房東，還持刀割斷背包、劃傷女房東，桃園地院將簡男判8月徒刑。（記者余瑞仁攝）

    2025/06/11 16:02

    〔記者余瑞仁／桃園報導〕桃園市簡姓男子今年2月間因缺錢花用，前往女房東住處欲借2000元遭拒，竟出口恫嚇：「不借我錢，就要殺妳！」隨即動手毆打女房東，再持剪刀割斷其背包背帶，過程中還刺傷女房東手臂，幸女房東大聲呼救，簡男因而逃逸，事後被逮送辦；案經桃園地院審理，依恐嚇取財未遂罪，將簡男判處有期徒刑8月。

    檢警調查，59歲簡男今年2月3日下午因缺錢花用，找上女房東想借款2000元應急，但遭拒絕，簡男當場翻臉恫嚇「如果不借我錢，我就要殺妳！」，隨即揮拳重擊女房東鼻樑，再持預藏剪刀剪斷女房東背包背帶，並刺傷其手臂等處，女房東當下嚇得大聲呼救，簡男聞聲拔腿逃逸而未遂。

    桃園警方接獲報案後循線查獲簡男到案送辦，桃園地檢署調查時，簡男坦承犯案，檢方偵結依刑法加重強盜未遂罪嫌將簡男起訴。

    桃園地院審理時，被告簡男坦承恐嚇取財未遂犯行，法官根據案發現場狀況，認為被告之強暴行為尚未達至使不能抗拒之程度，因此變更起訴法條為恐嚇取財罪；法官審酌，簡男犯罪行為明確、曾當庭向被害人道歉之犯後態度，審結依恐嚇取財未遂罪判處有期徒刑8月。可上訴。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播