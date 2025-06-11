竹聯幫明仁會幫眾涉街頭暴打、砸車討債 5人送辦

警方查獲愷他命、毒品咖啡包、分裝袋等贓證物（記者邱俊福翻攝）

2025/06/11 16:11

〔記者邱俊福／台北報導〕竹聯幫明仁會新店分會長陳辰，雖在去年摩鐵開毒趴已暴斃身亡，但生前涉嫌教唆旗下小弟，專一致性穿著黃色輕便雨衣，在北市萬華區街頭追打尋仇對象，以及前往新北市新店區一處社區大樓地下停車場竊用滅火器砸車後，四處噴灑，遂行暴力討債；刑事警察局偵四大隊第一隊經長期蒐證，將陳男旗下涉案的王姓等5名小弟查獲到案，依組織犯罪、傷害、妨害秩序等罪移送台北地檢署偵辦。

警方調查，前年7月間，明仁會新店分會長陳辰為介入北市萬華區知名鑽石大樓的淫媒利益，假意上門消費，在藉口小姐服務不好惹事，結果遭當地圍事追打，狼狽逃離，不久陳男為討回顏面，糾集5名小弟返回尋仇，當街追打對方圍事范男，陳男還被控疑持瓦斯槍朝范男頭部開槍，致其受傷。

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同年10月間，該幫會為向1名許姓男子討債，王姓等3名小弟搭乘計程車前往許男居住的新北市新店區一處社區大樓，闖入地下停車場竊用滅火器砸毀許男轎車後，四處噴灑，隨即從容逃離現場。

警方據報經查發現，兩起暴力事件，涉案人都穿著黃色輕便雨衣變裝，經擴大比對影像後，確認屬同批人馬犯案。

今年2月底，除借提因案服刑的王姓小弟，也先後逮捕涂姓等4名小弟，並在涂男汽車內起獲愷他命3包、毒品咖啡包10包、分裝袋1批等贓證物，將全案移送檢方偵辦。

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