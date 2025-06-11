宗教人員違法買賣鯊魚劍 管碧玲：殘害瀕危物種能得到神明庇佑嗎

海巡署查獲的鯊魚劍。（記者洪定宏攝）

2025/06/11 15:22

〔記者洪定宏／高雄報導〕今年3月至5月，海巡署在北、中、南等4都，查扣37支保育類海洋動物鋸鰩製的鯊魚劍、鋸鰩牙齒86顆、2支象牙，依違反野生動物保育法法辦15名買賣者。由於買賣者都是宗教工作人員，海委會主委管碧玲質疑，用殘害瀕危物種的方式祈福，「能得到神明的庇佑嗎？」

管碧玲今天出席海巡署與海保署舉辦的破案記者會表示，鯊魚劍是用珍稀軟骨魚類製成，外觀看起來像工藝品，實則是海洋殺戮的遺骸，往往涉及國際走私，甚至一整條「黑色供應鏈」。

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管碧玲指出，「沒有買賣就沒有殺害」，正因為有市場需求，才會有不法份子鋌而走險，只要拒絕購買保育物種、社會拒絕容忍，破壞行為就無以為繼。

由於海巡署偵防分署北門查緝隊法辦的15名買賣者，都是宗教工作人員，因此管碧玲質疑，用殘害瀕危物種的方式祈福，「能得到神明的庇佑嗎？」

管碧玲強調，神明憐憫眾生，視一切生命平等，以珍稀動物的遺骸供奉神明，不僅違背保育倫理，也可能與宗教慈悲精神背道而馳。

管碧玲呼籲，鯊魚劍可以改用金屬製、木製、友善材質的替代品，用保育推動文化，朝向更永續的未來，一起守護海洋生物的生命權。

北門查緝隊調查發現，鯊魚劍因特殊形狀與象徵意涵，常被用於起乩儀式，且屬第一級保育類野生動物「鋸鰩」產製品，有市場價值，成為非法交易的目標。

12名販賣者利用網路平台匿名兜售，以「法器」或「仿真」等隱晦名目規避查緝，專案小組掌握訊息後，今年3月至5月，在高雄、台南、台中、新北等4都，查獲鋸鰩製鯊魚劍37支、鋸鰩牙齒86顆、象牙2支，連同3名購買者共15人，移送台南地檢署偵辦。

海保署表示，鋸鰩為軟骨魚類，不僅是台灣保育類野生動物，更被國際自然保育聯盟列為極危物種，屬於禁止國際貿易的物種。根據漁民口述，過去台灣周邊海域曾發現尖齒鋸鰩出沒，但近20年已無野外目擊紀錄。

管碧玲（右二）呼籲，只要拒絕購買保育物種、社會拒絕容忍，破壞行為就無以為繼。（記者洪定宏攝）

海巡署查獲的鯊魚劍。（記者洪定宏攝）

海巡署查獲的鋸鰩牙齒。（記者洪定宏攝）

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