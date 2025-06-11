酒店女花蓮海邊遭害 檢方解剖發現肺積水「一息尚存遭推下海」

花蓮檢方今天早上到殯儀館，會同家屬進行相驗解剖。（民眾提供）

2025/06/11 14:06

〔記者花孟璟／花蓮報導〕花蓮地檢署偵辦海邊浮屍案，上午由檢察官及法醫至殯儀館相驗解剖，初驗結果顯示，女子頭部有疑似漂流木的鈍器重擊傷，肺部積水且胃部有砂，初步研判女子被打暈後並未死亡，「一息尚存」狀態下被推入海中造成溺斃死亡！死者妹妹則崩潰控訴，姜姓司機就這樣放出來「為何不救姊姊」？無法接受10萬元交保！

花蓮地檢署檢察官、法醫今天上午前往花蓮殯儀館驗屍，9點40分開始解剖，約近中午解剖完畢，初步結果發現頭部有鈍器重擊傷，但頭顱顱骨沒有碎裂，推測兇嫌隨手以海灘的漂流木為打人凶器；而肺部內有積水、胃部有殘留海砂，因此研判林女遭兇嫌打暈後，是在一息尚存的情況下被推落海中，吸入海水後溺斃；花蓮地檢署發言人廖榮寬表示，確定相驗結果須等待解剖報告。

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33歲林姓酒店女子被帶到花蓮遭毆暈、推入海中溺斃，林女的妹妹說，姐姐是家中長女，因為父母都年紀大，姐姐家計一肩扛，要負擔家中生活費、還有負債要繳貸款，每個月要拿出3萬到5萬給父母，因為經濟壓力大，去年6月才到台北工作。

林女妹妹心疼表示，與姐姐從小就無話不談，感情很好，幾乎天天傳訊聯絡，每個月都會回台中家中看爸爸媽媽，也會到自己上班的早餐店找她，早上在靈位前祭拜的3炷香，燒到後來2炷香居然斷掉，讓家屬難過「姐姐到底受到多大委屈」！家屬也控訴，兇嫌被羈押，但司機為什麼可以10萬交保，痛訴「他為什麼不救姐姐」，就這樣被放出來，懷疑共謀。

花蓮檢方今天早上到殯儀館，會同家屬進行相驗解剖。（民眾提供）

殯儀館的林女靈堂前的香爐，發現三炷香當中有兩根香燒到一半就斷掉，民間相信「三長兩短」代表有冤屈難平。（民眾提供）

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