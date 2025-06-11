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    首頁　>　社會

    男攜甩棍入基隆地院旁聽 被法警查獲挨罰6000元

    盧姓男子陪友人開庭，法警發現他攜帶違禁品甩棍，法官裁罰他6000元罰鍰。（記者林嘉東攝）

    盧姓男子陪友人開庭，法警發現他攜帶違禁品甩棍，法官裁罰他6000元罰鍰。（記者林嘉東攝）

    2025/06/11 14:20

    〔記者林嘉東／基隆報導〕盧姓男子陪友人到基隆地院開庭，隨身攜帶1支俗稱「甩棍」的鋼質伸縮警棍，被看守大門的法警發現，盧喊冤帶甩棍是為了防身，不知是違禁品，警方將他依違反社會秩序維護法函送法辦。法官認定盧男違反社會秩序維護法，裁處台幣6000元罰鍰。

    今年4月8日，盧姓男子陪友人到基隆地院開庭，當天上午近11許進入法庭前，法警眼尖發現他隨身包內有1支鋼質伸縮警棍，立即通報基隆市警二分局東光派出所，將盧男帶回派出所偵辦。

    盧男喊冤指出，他隨身包內的警棍是作為防身使用，不知是違禁品，警方仍將他依社會秩序維護法函送法辦，可處3日以下拘留或台幣3萬元以下罰鍰。

    裁定指出，「警察機關配備警械種類」，規定警棍為警械，其種類包括「木質警棍、膠質警棍、鋼（鐵）質伸縮警棍」。因此，「鋼（鐵）質伸縮警棍」非經內政部或其授權之警察機關許可，不得定製、售賣或持有，屬於主管機關公告查禁之器械。

    法官認為，盧男未經許可攜帶伸縮警棍，對公共秩序、社會安寧造成潛在危險，考量盧並未從事其他違法行為，犯後態度尚可，裁處盧男6000元罰鍰。

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