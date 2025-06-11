小四生玩「警察抓小偷」 「小偷」跌倒破皮、爸媽叫「警察」賠5萬

高雄某國小四年級學生玩「警察抓小偷」，「小偷」跌倒擦破皮，爸媽開口叫「警察」賠5萬元。示意圖。（資料照）

2025/06/11 15:05

〔記者黃佳琳／高雄報導〕就讀高雄國小四年級的小強（化名）和小華（化名），兩人下課相約到操場玩「警察抓小偷」，追逐過程中，扮演「小偷」的小華不慎跌倒，右膝蓋破皮流血，小華媽媽除索討2千多元醫藥費外，還開口要求小強賠5萬元，雙方家長談不攏鬧上法院，法官判小強爸媽應賠4千多元。

判決指出，去年9月16日，小強和小華及班上同學下課時到操場遊玩，眾人商議後決定玩「警察抓小偷」，小華猜拳猜輸要扮演「小偷」，猜贏的小強則扮演警察，追逐過程中，小華被小強撲倒，導致右膝擦挫傷、血腫。

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小華媽媽心疼，帶著兒子去醫院包紮，還買了人工皮、倍舒痕凝膠等醫材幫孩子除疤，總共花了2千多元，小華爸媽認為，孩子受傷都是小華造成，因此要求除了賠償2千多元醫藥費外，更開口索討5萬元精神慰撫金。

小強的爸爸在服務業上班，薪水不高只有2萬多元，一下子拿不出這麼多錢來賠償，雙方談不攏鬧上法院後，小強爸爸認為，小華受傷原因確實與小強有關，但孩子們嬉鬧時跑跑跳跳本來就會受傷，不應該賠這麼多錢，法官審酌小華傷勢及受侵害程度，判小強爸媽應賠2千多元醫藥費及2千元精神慰撫金，可上訴。

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