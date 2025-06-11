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    神鬼交鋒！ 詐團謊稱「文正」警官騙保證金 本尊秒現身「我就是文正」

    張姓阿伯到銀行要提領30萬元。（警方提供）

    張姓阿伯到銀行要提領30萬元。（警方提供）

    2025/06/11 14:58

    〔記者許國楨／台中報導〕警界版「神鬼交鋒」真實上演！台中市張姓阿伯近日差點被詐騙集團騙走30萬元現金，對方自稱「文正」警官，用「辦案保證金」說詞唬得阿伯一愣一愣，沒想到當阿伯到銀行提領現金時，阻詐員警同事真的就叫文正，這個巧合讓整起詐騙案當場穿幫，也讓阿伯忍不住苦笑：「還好有遇到真的！」

    台中市第六分局今天說明該起阻詐案例指出，67歲張姓男子上週五神色慌張走進銀行，表示要臨櫃提領30萬元現金，但一邊操作、一邊不斷查看手機，模樣十分詭異，細心行員察覺不對勁，直覺他遇詐立刻報案請警方到場協助，轄區協和所獲報後，火速派遣員警到場。

    張男向員警說，日前接獲台北檢警來電，表示其帳戶遭盜用從事不法，需要繳納30萬元監管，一旦證明清白會返還，他還一臉嚴肅地說，要把錢交給「文正」警官，作為調查案件用的「保證金」，現場2名員警一聽，當場對看傻眼，原來所內確實有一名同仁叫「文正」，立刻呼叫該名同仁抵達現場，當場戳破詐騙集團的騙局。

    面對「本尊」到場，張男這才恍然大悟，驚覺差點把辛苦錢送進詐團口袋，忍不住苦笑說：「還好有遇到真的，不然錢就不見了！」員警也哭笑不得直呼：「這騙術也太倒楣，撞到真的名字了啦！」

    第六分局提醒民眾，真正的警察不會要求民眾匯款或交保證金，遇到類似情況應立即撥打 165反詐騙專線或110報警查證，尤其當對方自稱「警察」或是檢察官時，請多長個心眼，免得錢財落入詐團手中。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

    警方立刻呼叫真的「文正」同仁抵達現場，當場戳破詐騙集團的騙局。（警方提供）

    警方立刻呼叫真的「文正」同仁抵達現場，當場戳破詐騙集團的騙局。（警方提供）

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