「法院組織法有關司法公開透明」公聽會 引發專家學者熱烈討論

立法院司法及法制委員會11日舉行「法院組織法有關司法公開透明修正立法之探討」公聽會，立委莊瑞雄主持會議。（記者羅沛德攝）

2025/06/11 14:10

〔記者吳昇儒／台北報導〕立法院司法及法制委員會今天舉行「法院組織法有關司法公開透明」公聽會，討論透過立法採行法庭活動公開播送的必要性等議題，找許多法界專家學者進行討論。反對的學者指出，直播會影響公眾審判，鑑定人、證人也可能遭受到批判，且個資可能外洩。支持的學者則指出，法官有裁量權，若認為案件不適合直播時，可以決定不予開放。

法務部司法官學院學務組長蔡元仕指出，直播時偵查內容、手法可能會外洩，且可能淪為全國最大的秀場，若有心人士想要散布不良的理念，殺了人之後，透過直播法庭就成了殺人者的佈道大會。雖然法官有裁量是否直播的權力，但若選擇不公開，反而會讓人覺得這場判決結果不可信，影響司法公信。

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東吳大學法學院副教授黃鼎軒於公聽會中表示，公開審理的目的是避免密室裁判，目前已經開放民眾旁聽，也會在庭內錄音、錄影，已達到目的；而公開直播可能會侵害隱私權、人格權，影響國民法官的心證，且參與者有人身安全的疑慮。鑑定人恐被有心人鎖定發洩，人身安全可能招致威脅，難以獲得證人、鑑定人的協助，造成被害人的二次傷害等問題。

也有反對專家稱，目前開放旁聽可控，但在直播的狀況下不可控，影片一旦上網，無法回收，恐造成永久傷害；若法案沒問題，為何要逕付二讀？在沒有配套措施的情形下，建議暫緩修法，避免出現輿論審判，不要讓鏡頭決定正義的樣貌。

支持開放直播的學者雲林科技大學科法所教授楊智傑則表示，其實美國各州都有開放申請直播，而美國最高法院也裁定沒有證據證明公開直播會影響判決結果；歐盟國家最注重個人隱私，但也是有條件的開放直播。像強尼戴普的誹謗案，也有直播。至於審判時是否要直播？法官有裁量權，若覺得不合適，可以選擇不要直播。

真理大學法律系主任吳景欽也指出，我國的蘇建和案也曾庭外轉播，而美國知名的佛洛伊德案也有媒體轉播，判決對證人跟當事人會有影響嗎？好像也沒有影響。法庭直播可以完善程序正義，但反對直播的人，可以講出100個論點、支持的人也可以講出100個論點。

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