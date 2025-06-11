台中4月大男嬰嗆奶未即時送醫 保母過失致死判刑1年

王姓保母未即時將嗆奶4個月大男嬰送醫，台中地院依過失致死判刑1年。（記者張瑞楨攝）

2025/06/11 14:45

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市王姓保母受陳姓男子委託，照顧4個月大兒子，男嬰有先天性心臟病，王女於2022年2月18日上午發現男嬰異常，雖聯繫父親陳男，但沒有將男嬰進一步送醫，至中午發現男嬰沒有生命跡象，送醫已無法挽回，死亡主因是嗆奶，台中地院審理時，王女否認過失致死，宣稱都有告訴陳男，法官卻認為她疏忽、「違反注意義務」，與男嬰死亡有因果關係，依過失致死罪判刑1年，可上訴。

台中地院判決書指出，王女有居家式托育服務登記證書，從2022年2月起，受陳姓男嬰父親委託照顧男嬰，她知道男嬰僅4個月大，呼吸系統尚未發展成熟，又患有先天性心臟病、肺浸潤等疾病，同年2月18日上午近9時許，王女餵男嬰喝奶時，發現男嬰不停喘氣，且臉色蒼白，上午10時05分聯繫父親陳男未果，同日上午10時30分陳男回撥，要求王女拍攝男嬰喘氣影片給他，父親觀看後，請王女持續觀察。

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至當天上午11時36分許，王女發現男嬰發燒，雖將此事告知父親，並要求父親帶男嬰就診，但王女未對男嬰施以必要的緊急救護措施，亦未將男嬰送醫救治，同日中午12時50分許，王女發現男嬰無呼吸、心跳，雖於中午12時51分許撥打119報案，將男嬰送往醫院急救，於到院前已無自發性呼吸、血壓及心跳，雖經實施心肺復甦術等處置，仍於下午1時57分許急救無效，宣告死亡。

台中地院審理時，王女否認有過失致死，她辯稱自己沒有不注意，所有的事情都有告訴父親，都是父親陳男指示，父親看完影片說，「以前常常這樣，叫我先觀察，如果不行就叫救護車，真的很不對的時候，我就叫了」，律師辯護說，王女對男嬰死亡，無客觀預見可能性，無違反注意義務，亦無違反作為義務。

法官認為，王女違反客觀注意義務，且違反注意義務與男嬰死亡，具有相當因果關係，法醫相驗及解剖結果，男嬰死亡之因，除了先天疾病外，嗆奶是男嬰呼吸衰竭而死亡原因之一。

法官強調，王女知悉男嬰有先天性心臟病等疾病，更應注意避免嗆奶，照護更須仔細、警覺，於身體發生異狀時，應立即施以必要的緊急救護措施或送醫治療，王女案發當日上午近9時許餵奶時，已發現男嬰餵不太進去，邊喝邊喘，臉色蒼白，雖有電聯並拍攝影片予父親，之後又發現男嬰發燒，告知父親「比較不蒼白了，可是好像發燒了」，之後即再未聯繫父親，直到中午12時42分許發現男嬰沒有呼吸、心跳，始撥打119送醫，王女疏忽未盡注意與防止男嬰死亡，違反客觀注意義務至明，應負過失致死罪責，依過失致死罪判刑1年，可上訴。

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