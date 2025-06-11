25公斤海洛因夾藏面紙盒寄來台灣 泰籍勞工簽收包裹被逮

泰國籍勞工HANRAWIROT從老家寄了3箱紙盒來台，被海關查出25公斤海洛因。（民眾提供）

2025/06/11 14:12

〔記者黃佳琳／高雄報導〕泰國籍勞工HANRAWIROT從老家寄了3箱紙盒來台，財政部關務署台北關查覺內藏毒品，檢調獲報不動聲色把包裹寄給收件人HANRAWIROT，當他簽收時當場被捕；檢調估算，這批海洛因重達25公斤，市值破億元，高雄地檢署偵結後依毒品罪起訴。

檢方指出，合法來台工作的33歲HANRAWIROT，透過LINE與人在泰國、暱稱「pob khws tsuab」連絡，由「P」男在泰國當地集運，把海洛因藏在3箱面紙盒裡，再由H男以進口面紙盒名義，將毒品挾帶闖關。

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今年4月10日，3箱面紙盒從泰國運抵台灣時，清關時被台北關人員查覺有異，經開箱檢驗後，驚覺內藏25公斤海洛因，台北關報案後，檢調採「守株待兔」，不動聲色把包裹重新包裝妥適，再寄送到H男位於高雄大寮區的住所，當H男現身簽收包裹時，當場被逮捕上銬。

雄檢偵查時，他坦承犯行，但辯稱自己只是幫忙收包裹，不知道裡面藏毒，由於毒品數量龐大，幾乎佔了我國去年查緝海洛因總量的1成，偵結後除依毒品罪起訴外，並持續追查毒來的來源及流向。

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