要幫「不知名」的朋友周轉 婦人差點被騙105萬

警方到場勸說。（記者王冠仁翻攝）

2025/06/11 13:16

〔記者王冠仁／台北報導〕52歲黃姓女子落入「猜猜我是誰」的詐騙陷阱，詐騙集團假冒她朋友打電話過去，謊稱急需周轉，要向她借105萬元。黃女一時不察，慌張之下連這位「老朋友」的姓名是什麼都不知道，就跑到銀行要提領105萬元，幸虧行員發現異狀通報警方，警方趕到現場攔阻她落入詐騙圈套。

北市警大同分局今天公布這組詐騙集團的行騙手法，同時也呼籲民眾，詐騙集團常以「幫朋友周轉」、「公司帳務需要現金」等理由誘使民眾大額提款，民眾務必提高警覺再三查證，也可直接撥打110報案專線尋求警方協助，一起防詐阻騙。

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警方調查，住在大同區的黃姓女子，某次接獲一通電話，對方聲稱是她久未碰面的昔日老友，還謊稱近來經濟拮据、即將斷炊，要求她伸出援手。黃女信以為真，也沒查證對方身分，隨即跑到住家附近的國泰世華銀行大同分行，打算臨櫃提領105萬元，但因提領金額龐大，行員關懷提問發現異狀，通報警方。

轄區延平所警員胡宇桐、陳吟禎獲報趕往，員警詢問她領款用途，她起先聲稱是要償還債務，但警方進一步詢問債權人身分及聯繫方式時，她語焉不詳、對相關細節避重就輕。

警方認為黃女說詞疑點重重，且所稱債權人無具體姓名、地址及聯繫方式，經警方及行員耐心溝通及勸說後，黃女這才說出實情；警方研判她落入詐騙集團「猜猜我是誰」的圈套。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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