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    高雄歡慶警察節 陳其邁感嘆小時候過年這件事

    高雄市長陳其邁感嘆小時候過年時，都領不到當警察叔叔的紅包。（記者許麗娟攝）

    高雄市長陳其邁感嘆小時候過年時，都領不到當警察叔叔的紅包。（記者許麗娟攝）

    2025/06/11 13:06

    〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄市今（11）日上午在市警局舉辦察節慶祝活動，市長陳其邁特別出席表揚3位警察模範母親、8位模範警察、多位30年資深績優警察及偵破特殊重大刑案的優秀員警。陳其邁除恭禧中央宣布未來警察節放假外，也感嘆自己的2個叔叔是警察，因過年要值班，小時候總等不到他們的紅包，可見警察同仁的辛苦。

    陳其邁表示，高雄市的治安，在局長林炎田的卓越領導下，不管是維護治安打擊犯罪，以及在交通安全的維護工作，近年表現都深獲市民肯定，尤其「遠見雜誌」最新公布在治安的滿意度，高雄市從過去的第6名，持續努力進步到今年的第2名。

    陳其邁指出，中央宣布警察節包括警察、警察機關學校放假，當天值班也有補休，另外在警勤加給以及深夜危勞，還有超勤津貼等都有大幅度提升。辦公處所的部分，市府近年也持續更新，包括分局、派出所等設施，希望提供警察同仁更好的工作環境。

    在警察節前夕，他特別代表全體市民，對警察同仁為高雄市的治安與交通付出的努力與貢獻，致上最崇高的敬意，市府也會做為員警的最佳後盾。

    今年28位全國模範警察當選人之中，高雄市即有3人，人數為全國第一，其中一對備受矚目的得獎家庭，是刑事警察大隊小隊長林睦祥與其妻鞠書丹，分別獲選為模範警察與模範母親。兩人育有2子皆投身警界，長子刑事警察大隊偵查佐林宣更於2024年獲選全國模範警察，堪稱世代承襲、無私奉獻的「警察世家」楷模。

    刑事警察大隊小隊長林睦祥與其妻鞠書丹，分別獲選為模範警察與模範母親，兩人育有2子皆投身警界。（記者許麗娟攝）

    刑事警察大隊小隊長林睦祥與其妻鞠書丹，分別獲選為模範警察與模範母親，兩人育有2子皆投身警界。（記者許麗娟攝）

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