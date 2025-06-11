台東東成監獄傳暴力事件 女護理師遭收容人拿筆戳臉還勒頸

東成監獄傳出護理師遭收容人以筆刺傷。（民眾提供）

2025/06/11 15:35

〔記者劉人瑋／台東報導〕位於台東的法務部矯正署東成監獄，昨發生女護理師為鍾姓受刑人協助看診時，拿筆請對方寫下自己的病症，卻反遭其持筆戳臉並勒頸的暴力攻擊事件，一旁監所人員見狀上前拉開，幸好被刺傷部位未傷及頸動脈，獄方將在整理完鍾某犯行後，交由台東地檢署進一步偵辦。

據了解，涉嫌拿筆刺殺護理師的鍾姓受刑人，因犯下毒品案被判超過20年刑期，原於雲林監獄服刑，曾有攻擊戒護人員紀錄，今年3月10日專案移監至東成監獄。

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而受傷的女護理師，則是在台東基督教醫院服務，之前已前往監所協助看診多年，監所管理層也對其十分有印象。目前護理師在家休養，今早院方與典獄長也前往探視。

監所調查，昨天下午2時28分，護理師前往東成監獄衛生科診療間的家醫科協助看診時，鍾嫌以呼吸不順來求診，護理師認為其因呼吸問題可能難說出病症，才遞給他紙筆，鍾嫌卻想查看自己先前在其他醫院的檢查報告。

但監所內並未與外界醫院連線、無法調閱，鍾嫌竟怒對女護理師勒頸，更拿筆狂刺其臉、頸數下，一旁作業人員、管理員急忙上前拉開，幸好犯嫌所刺部位未及頸動脈，但護理師額頭、頸仍出現三處刺傷與擦挫傷。

事發後，有醫生在網路上爆料表示，2013年「全民健康保險提供保險對象收容於矯正機關者醫療服務計畫」，許多醫院也被分配不同監所、派員前往看診，但醫護人員安全反成另一項隱憂，認為護理師讓受刑人有平等、甚至完善的就醫權益，卻沒想到反受其害。

醫生表示，健保署跟矯正署還發放「滿意度調查」，並沾沾自喜發新聞稿表示滿意度高，就有醫師曾被投訴態度不好「我們處處維護著收容人的權益，但醫護人員的安全保障呢？誰能提供？」留言一出，也引發許多醫護人員的共鳴。

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