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    女檢舉達人肉身擋車爆糾紛 警上銬法辦

    徐女以肉身擋車不讓小貨車進入基隆市安樂市場，基隆警方屢勸不聽後，將她上銬帶回偵辦。（警方提供）

    徐女以肉身擋車不讓小貨車進入基隆市安樂市場，基隆警方屢勸不聽後，將她上銬帶回偵辦。（警方提供）

    2025/06/11 13:51

    〔記者林嘉東／基隆報導〕徐姓女檢舉達人不滿安樂市場營業期間有車輛進出，影響消費者採買與攤商做生意，日前以肉身擋住1輛小貨車進入，引發駕駛不滿報警提告；警方到場勸阻，徐女仍堅持不退；由於安樂市場營運期間未管制車輛進出，警方勸導徐女無效後，將她上銬帶回，並依強制等罪嫌移送法辦。

    警方調查，這起檢舉達人與小貨車的糾紛發生在8日上午11時許，轄區基隆市警四分局安定派出所獲報趕抵，一眼認出擋在小貨車前方的65歲徐女，常在基隆市各地檢舉違停車輛，這次以肉身擋住小貨車進入安樂市場，是認為小貨車駕駛在安樂市場營業時間開車進入，影響買菜民眾與攤商做生意。

    警方到場後告知徐女，安樂市場內樂一路段內有很多住戶，也需考量住戶進出的需要，所以市政府並未公告管制該路段車輛進出時段，此次被徐女攔阻的小貨車就是住在樂一路的住戶，徐女不能阻止小貨車通行。

    不過，徐女不聽警方勸導，仍以肉身攔阻1輛小貨車，不讓小貨車通行，且情緒激動，與駕駛發生衝突；警方勸導無效，加上小貨車駕駛提告強制罪，警方當場將她上銬，帶回派出所偵訊後，依徐女涉犯妨害自由、強制罪送辦。

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