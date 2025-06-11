中國虛幣詐團在台設科技公司掩護洗錢 53名被害人被詐5169萬

新竹地檢署指揮新竹縣警方偵辦中國虛擬貨幣詐騙集團以在台科技公司掩護詐騙資金，執行4波查緝行動，並查扣手機和現金等相關證物。（新竹地檢署提供）

2025/06/11 13:41

〔記者廖雪茹／新竹報導〕中國廈門的大型虛擬貨幣詐騙集團，利用通訊軟體遙控指揮，在台以旭輝寰宇電腦科技公司偽裝，實則作為詐騙資金流轉與車手調度中樞，以假幣商之名安排面交，誘騙被害人交付現金後，立即以電子錢包轉帳形式掩飾金流，使被害人誤信完成合法泰達幣交易，新竹地檢署指揮新竹縣警方偵辦，順利將吳姓主嫌及共犯等6人聲押獲准，並以詐欺取財罪嫌、洗錢防制法、組織犯罪防制條例等起訴8人，被害人多達53人，總詐騙金額達新台幣5169萬元。

新竹地檢署今表示，由張姓與綽號「小胖」的男子等人於2024年8月共同發起本案詐騙集團。張姓、蔡姓男子涉嫌在境外的中國規劃、制定詐騙集團的規章及教戰手冊，負責接洽境外俗稱「盤口」的機房集團，張男負責在台籌組車手人員，並指示吳男以其所經營位於台中市北屯區的「旭輝寰宇有限公司」作為水房據點，並招募其公司員工張、吳、張、余、宋、呂、朱等男子作為面交取款及收水車手。

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檢警調查，詐欺集團「控台」人員，透過TELEGRAM（俗稱「飛機」）及FACETIME等通訊軟體串接配合的車手集團及盤口成員，依照盤口成員所提供被害人遭騙相約面交款項的派單資料（俗稱水單），彙整被害人遭詐騙欲行兌換的泰達幣（英語：Tether，貨幣代號USDT，俗稱「U幣」），總額提供與吳男，再由吳聯繫其所配合姓名年籍不詳的幣商集團人員，將泰達幣總額匯入面交車手所使用的特定電子錢包地址內，再將派單資料（包含時間、地點及兌幣金額）傳送與面交取款車手。

待本案詐欺集團對被害人實行詐術，被害人依指示交付遭詐騙款項與假冒幣商的面交車手後，面交車手即當場將泰達幣匯入本案詐欺集團提供予被害人使用的電子錢包地址，並將被害人所交付的詐騙現金款項，親自或透過水房窗口吳男及收水人員交收受。

吳男每週發放取款總額0.5%或0.6%與負責擔任面交車手取款總額0.2%給收水人員、每日3000元至5000元現金給面交車手司機，吳男再依交易的泰達幣數量從中獲取新台幣與泰達幣0.1％匯差報酬後，將現金點收後轉交「姐」所指派的收款人員，並由「盤口」等機房集團自其獲利的詐騙款項總額中分派總收款1.5%利潤予張、蔡及吳等人，以此方式營造面交車手僅係單純幣商而與被害人完成虛擬貨幣交易的假象。

全案由新竹地檢署檢察官葉子誠、陳亭宇共同指揮新竹縣政府警察局橫山分局、刑事警察大隊偵辦，執行4波查緝行動，依序溯源，成功破獲假借科技公司為掩護的大型虛擬貨幣詐騙集團。檢方呼籲，近年來發現詐欺與洗錢集團，常利用科技公司、投資顧問等具有合法外觀形式的公司型態作為掩護，民眾應提高警覺，慎防虛擬貨幣新興詐騙手法，以維自身財產安全。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

新竹地檢署指揮新竹縣警方偵辦中國虛擬貨幣詐騙集團以在台科技公司掩護詐騙資金，執行4波查緝行動，並查扣筆電、隨身碟等相關證物。（新竹地檢署提供）

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