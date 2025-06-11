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    已婚直排輪教練九度性侵14歲女學生 連赴外地比賽也不放過

    北市已婚直排輪教練涉嫌九度性侵指導的國中女學生，一審考量雙方達成和解，將他輕判2年徒刑、緩刑5年，上訴後，高等法院判決判駁回。（記者楊國文攝）

    北市已婚直排輪教練涉嫌九度性侵指導的國中女學生，一審考量雙方達成和解，將他輕判2年徒刑、緩刑5年，上訴後，高等法院判決判駁回。（記者楊國文攝）

    2025/06/11 14:00

    〔記者楊國文／台北報導〕台北市某國小、國中已婚直排輪教練，亦開班教授直排輪的阿吉（化名），竟藉指導直排輪之便，自2022年起連續9度性侵指導的14歲女學生，甚至連到南部比賽時都不放過，當晚以按摩放鬆肌肉為由將她性侵得逞，女學生提告。一審時，阿吉坦承犯行，先賠償部份和解金50萬元，法官審酌雙方已和解，輕判2年、緩刑5年，全案上訴，高等法院今駁回上訴。可上訴三審。

    判決指出，已婚的阿吉，除了開設俱樂部教授直排輪教學，也在台北市某國小、國中均擔任直排輪教練，被害的女學生從國小一年級起就跟著阿吉學習直排輪，升上國中後也接受他的指導。女學生因為家庭因素，2022年起暫時住進阿吉家中。

    2022年7月起至2023年3月止，阿吉不顧師生情誼，利用開車接接送學習直排輪或獨處的機會，在北市某溜冰場停車場轎車內、家中等處，9度性侵女學生，其中7度性侵得逞，另2次因女學生強烈抵抗而性侵未遂。

    誇張的是，有一次阿吉帶女學生到南部參加比賽時，當晚他利用按摩放鬆肌肉為由，在飯店房間內將她性侵得逞。女學生因無法忍受阿吉的獸行，向家人吐露遭性侵犯經過，報警將他查獲，遭檢方起訴。案發後，阿吉遭註銷教練資格。

    士林地院審理時，阿吉坦承犯行，並與女學生達成和解，先賠償部份和解金50萬元。

    士院認定他觸犯7個「成年人故意對少年犯強制性交遂罪」，各判1年8月徒刑，及犯下2個「成年人故意對少年犯強制性交未遂罪」，各判10月徒刑，但考量雙方達成和解，且有悔意，輕判2年徒刑、緩刑5年，並接受兩場法治教育課程。

    全案上訴，高等法院維持一審判決，今駁回上訴。可上訴。

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