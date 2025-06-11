失聯移工違規被攔竟持安全帽打警察 依3罪送辦、開罰3.4萬

警方圍捕逮獲陳姓移工，將他依妨害公務等3罪移送法辦，並開出17張罰單，總計開罰3.4萬元。（讀者提供）

2025/06/11 13:23

〔記者陳文嬋／高雄報導〕越南籍陳姓失聯移工逃逸3年，於楠梓區騎車違規停放人行道，見警盤查無照駕駛，沿途蛇行、連闖6個紅燈等逃逸，警方線上攔截圍捕，陳男棄車徒步逃逸，竟持安全帽攻擊警方，獄警路過見狀加入圍捕行列，合力壓制逮捕陳男，警訊後將陳男依違反入出國及移民法、妨害公務、公共危險罪嫌，移請移民署高雄市專勤隊遣送回國，並開出17張罰單共3.4萬元。

警方調查，越南籍陳男失聯移工（27歲）108年申請來台工作，期滿雇主沒有續聘，卻想留在台灣工作，自111年11月起被通報為失聯移工，逃逸迄今長達3年，昨天深夜於楠梓區加昌路一間超商前，騎機車違規停放人行道。

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楠梓警方見狀上前盤查，陳男沿途蛇行、闖紅燈逃逸，警方通報線上攔截圍捕，陳男棄車徒步逃逸，過程中持安全帽揮打警方，再丟擲警方，適逢高雄第二監獄的獄警路過，見狀加入圍捕行列，合力將陳男壓制在地，順利逮捕陳男帶所偵辦。

警訊後將陳男依違反入出國及移民法、妨害公務、公共危險罪嫌，移請移民署高雄市專勤隊遣送回國，並對陳男開出17張罰單，包括闖紅燈6件開罰10800元、未依規定使用方向燈3件開罰3600元、未依規定駛入來車道4件開罰2400元、未依標誌轉彎2件開罰1200元、無照駕駛開罰6000元、拒絕攔檢1件開罰1萬元，總計開罰3.4萬元。

警方圍捕逮獲陳姓移工，將他依妨害公務等3罪移送法辦，並開出17張罰單，總計開罰3.4萬元。（讀者提供）

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