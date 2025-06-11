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    研發地下室電動汽車充電停車位防火裝置 桃市消防隊員黃翊真取得專利

    迴龍分隊員黃翊真研發「地下室電動汽車充電停車位防火裝置」，並取得專利。（桃園市政府提供）

    迴龍分隊員黃翊真研發「地下室電動汽車充電停車位防火裝置」，並取得專利。（桃園市政府提供）

    2025/06/11 13:17

    〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市政府消防局第1大隊迴龍分隊員黃翊真，於就讀碩士期間，結合消防實務與學術研究，研發「地下室電動汽車充電停車位防火裝置」，並取得專利，黃翊真說，裝置偵測到車輛異常升溫或起火時，啟動「水霧覆蓋」與「電池冷卻降溫」等設備，能有效抑制燃燒連鎖反應。

    近年來隨著電動車數量增加，民眾多將車輛停放在地下室停車場希望能方便充電，黃翊真說，電動車鋰電池一旦發生過熱或起火，現有的消防應變恐因空間侷限、排煙困難、高熱傳導等挑戰，增加火勢擴大與搶救風險。她研發「地下室電動汽車充電停車位防火裝置」，盼結合「水霧覆蓋」、「電池冷卻降溫」等固定式防火設備，降低電動車充電意外等風險。

    黃翊真說，她設計的裝置可於偵測到車輛異常升溫、起火，隨即啟動車輛上方的「水霧覆蓋」，透過細水霧噴灑，覆蓋車體，來防止高溫、有毒煙氣擴散，同時於車輛底部同步注水，讓鋰電池模組浸泡水中降溫，達到「電池冷卻降溫」效果，減少燃燒連鎖反應等風險。

    迴龍分隊長李安邦盛讚黃翊真研發的裝置，他補充，該裝置已取得專利設計，能大幅減少用水量，避免社區建築大面積水損，並延緩火災週期爆發速度，以利民眾爭取寶貴應變時間，期許該裝置未來能廣泛應用，提升住宅大樓、商辦大樓、公共設施等地的地下停車場防護能力。

    黃翊真研發的「地下室電動汽車充電停車位防火裝置」，偵測到車輛異常升溫或起火時，會啟動「水霧覆蓋」與「電池冷卻降溫」等設備。（黃翊真提供）

    黃翊真研發的「地下室電動汽車充電停車位防火裝置」，偵測到車輛異常升溫或起火時，會啟動「水霧覆蓋」與「電池冷卻降溫」等設備。（黃翊真提供）

    黃翊真研發的「地下室電動汽車充電停車位防火裝置」，偵測到車輛異常升溫或起火時，會啟動「電池冷卻降溫」設備。（黃翊真提供）

    黃翊真研發的「地下室電動汽車充電停車位防火裝置」，偵測到車輛異常升溫或起火時，會啟動「電池冷卻降溫」設備。（黃翊真提供）

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