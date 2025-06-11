婦人忘關火釀七賢大樓火警？陳其邁澄清：屋主為男性、不在家

高雄市鹽埕區七賢大樓昨晚失火。（資料照，記者黃良傑攝）

2025/06/11 12:00

〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄市鹽埕區七賢三路、北斗街口七賢大樓集合住宅7樓昨（10）日晚上9點多失火延燒2戶，今天傳出疑似老婦煮東西忘了關火釀災；市長陳其邁今早受訪時澄清，傳言非事實，起火點屋主是男性，當時外出工作，詳細起火原因仍待調查。

昨日起火的七賢大樓因與4年前造成46死43傷的城中城大樓相距僅400公尺，且是高雄列管的4棟公安老舊大樓之一，火警發生時引起市府關注，市長陳其邁甚至「沒戴眼鏡」就從住家搭私家車前往火警現場了解住戶疏散情形。

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對於火調結果，陳其邁表示，仍須由火調人員進一步說明，但昨天他有在現場與起火點的屋主了解狀況，當時屋主因工作外出不在家，所以網傳是老婦人煮東西忘了關火釀災非事實，陳其邁說，大樓住戶多是弱勢，幸好濃煙當時是從往外竄出，屋內的煙霧情況不這麼嚴重，有6、7人預防性送醫，目前狀況都良好。

高市列管的4棟老舊大樓，包括鹽埕區七賢大樓、左營區果貿大樓、苓雅區諾貝爾大樓，以及三民區高雄火車站旁的站前大樓。七賢大樓自2015年至今，共因消防設備受裁罰36次，遭裁罰96萬2000元，今年5月19日又因灑水、照明設備不合格被開罰5萬元，管委會正提申覆中。

陳其邁表示，市府對這4棟列管大樓持續做設備更新、改善和加強公安，在改善未完成前，包括「3燈2器」（緊急照明燈、出口標示燈、避難方向指示燈、住宅用火災警報器及滅火器）等設備、大樓防火設備等都要求一定要合格。市府會加強安檢頻率，以確保住戶安全。包括七賢大樓在內已有2棟改善快完成，由於七賢大樓是地上權，住戶多是弱勢民眾，消防設備對住戶而言是不小負擔，已指示局處要盡速介入，給予必要的協助。

高雄市長陳其邁（左）說明昨晚七賢大樓火警狀況。（記者許麗娟攝）

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