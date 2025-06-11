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    基隆海關八里分關護航報關業者 士檢起訴10名關員、11名業者

    關務署基隆關八里分關楊姓等10名課員及辦事員，涉護航報關業者，士林地檢署今偵結起訴10名海關員工、11名報關業者及員工。（資料照）

    關務署基隆關八里分關楊姓等10名課員及辦事員，涉護航報關業者，士林地檢署今偵結起訴10名海關員工、11名報關業者及員工。（資料照）

    2025/06/11 12:15

    〔記者張文川／台北報導〕財政部關務署基隆關八里分關楊姓等10名課員及辦事員，分別涉收受報關業者以小物賄賂、侵占扣押的電子煙彈、或為了便宜行事而放行違禁品通關等，士林地檢署經2波收網，今偵結起訴10名海關員工、11名報關業者及員工等共21人。

    10名涉案關員犯案時都在八里分關海運快遞二科工作，包括5名課員、5名辦事員，負責八里分關的海運快遞貨物「C3通關」業務，包括為進口貨物掃碼、檢視申報內容、查驗貨物發票、分類估價，依海關緝私條例規定查緝進口貨物，若查到涉及違章、漏稅，須查證、留置貨物。

    10名關員分別基於便宜行事及登載不實的犯意，與東風鑫貨運成員勾結，利用報單查驗業務的機會，明知實際進口貨物為應課徵高額貨物稅的空氣炸鍋、電子煙、動物疫苗、魔芋米、辣條食品等違禁品或未申報品項，卻在海關貨物預報資訊系統中，登載不實的貨物名稱，改以「化妝品」、「清潔用品」等物掩護過關，並偽填「扣稅」、「驗畢」及「放行」等不實內容，使違法貨物得以順利通關，涉犯公務員登載不實準公文書罪。

    其中，江姓辦事員、郝姓課員、顏姓辦事員、范姓課員等3人另涉犯貪污治罪條例。江員於2023年3月間，向江姓報關業者要求以價值1200元的1支補光燈棒，作為使其C3查驗通關的對價，涉犯職務行為收賄罪。

    郝姓課員於2023年2月間查驗貨物時，發現業者遺留在TPCT專區的1瓶腰椎型筋骨通保健品液，竟帶回辦公室內個人櫥櫃，涉假借職務機會侵占罪；郝員又於2022年至23年間，辦理進口報單C3查驗時，分別向程姓業者要求價值3690元電池1顆、49元的手套1雙，向江姓業者要求價值316元的2雙襪子，作為使其順利通關的對價，涉職務行為收賄罪。

    顏姓辦事員於2022年保管扣押的40顆含尼古丁成分的電子煙霧化彈，竟利用保管的職務機會，將煙彈帶回家，觸犯侵占職務上持有的非公用私有財物罪。

    范姓課員則是在TPCT專區執行C3查驗業務時，登入海關預報貨物系統，將畫面停留在報單的通關資料畫面，由吳姓業者拍攝畫面，洩漏C3註檢條件事項，涉犯刑法洩密罪。

    被訴的業者共11人，包括東風鑫航空貨運承攬有限公司、利方國際有限公司的楊姓實際負責人，利方公司名義周姓女負責人及其9名員工。

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