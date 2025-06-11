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    台東警分局長被爆公務車私用、警當免費司機申誡2次 檢：查無不法

    台東分局長陳宏平被控公器私用，但處分卻是官官相護。（資料照）

    台東分局長陳宏平被控公器私用，但處分卻是官官相護。（資料照）

    2025/06/11 13:10

    〔記者劉人瑋／台東報導〕台東縣警察局台東分局長陳宏平被爆公務車私用，竟要員警當免費司機載全家玩，台東縣警局接獲檢舉後案交台東地檢，陳則接受警政署調查；地檢署表示，查無不法，已簽結。

    台東地檢署表示，本案於114年1月間偵查終結，因查無犯罪事實，已簽准結案。簽結意旨略以經調查相關證人等事證，認嫌疑人所為屬公務執行之範疇，而與圖利、詐欺或背信等罪之犯罪構成要件有間。

    台東縣警局督察長蔡培元表示，去年10月接獲檢舉，指稱陳宏平在當年7月至9月間要求部屬駕駛公務車載其妻兒往返成功、長濱、鹿野高台遊樂，案移請地檢偵辦後，檢方回函認定查無犯罪事實，全案予以簽結，但其違反「警察機關公務車輛使用管理要點」，1月核予申誡二次懲處在案。

    陳宏平被週刊爆料到任後將偵防車當成私家車，常要員警開車載他處理私事，來台東探望的妻兒還坐偵防車到處旅遊、凌晨4點早起去看熱氣球。另陳曾被人檢舉到警政署，曾擔任司機的員警都被約談，但縣警局最後根據檢舉者拍攝的影片及相關資訊，將陳記2支申誡，對比歷來利用公車私用案例，週刊內容批警政署與台東地檢處置是「官官相護」。

    陳宏平擔任台南麻豆分局官田分駐所所長時，曾涉入富商翁茂鍾社會勞動案，去年5月遭監察院彈劾，但因時效問題未受實際懲處，去年1月調到台東任職後對低調許多，多次破獲刑案或發生刑案時也鮮少露面，可能也早知道將再登上媒體，因此「警察節」活動陳宏平就低調許多。

    雖被批任意使喚屬下，但陳宏平在外與地方交誼仍屬不錯，1、2年前在分局附近的商區攤商遭遊民大規模偷竊，陳除了立即加強電子簽到，又積極與商家溝通，連自己休假也盯著員警辦案進度、去電關懷商家，本來怒不可遏的店家也對其產生好感。

    基層員警透露，翁茂鍾案後陳更加低調，「還能卡到這種案（公車私用、指使員警載妻兒），實在太誇張」。

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