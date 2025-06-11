千萬透天厝淪垃圾屋挨罰76萬！孝子無奈：撿的速度比清還快

林姓婦人帶著女兒撿回收物囤積在自家透天厝，千萬房產淪為「垃圾屋」，遭開罰76萬餘元。（民眾提供）

2025/06/11 12:03

〔記者黃佳琳／高雄報導〕58歲林姓婦人長期帶著女兒從外面撿拾回收物囤積在自家透天厝，經年累月堆積，造成垃圾幾乎堆積到天花板的高度，住家環境極度惡劣，附近鄰居不斷檢舉，高市環保局共開出142張罰單，累計罰金76萬餘元；由於林婦無力繳納，兒子同意幫媽媽分期代繳，但也無奈感嘆：「他一直清，媽媽和妹妹又一直撿，撿的速度比清還快」，不知何時才能終止惡夢。

行政執行署高雄分署指出，林姓婦人一家三口住在鳳山五甲地區某透天厝，疑似智能不足的林姓婦人長期帶著女兒在外撿破爛，母女倆習慣把撿到的資源回收物帶回家囤放，但東西撿回來又不清理也不賣，就一直堆在家裡，導致垃圾幾乎堆積到天花板的高度，住家環境極度髒亂惡劣。

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附近鄰居受不了林宅發出的惡臭，還有老鼠不斷出沒，多次向高市環保局檢舉，從2023年起，環保局共開出142張罰單，累計罰金76萬餘元，但林婦無力繳納，案件被送往執行署強制執行。

執行官到林家查訪時，發現這間透天厝佔地約30坪，市值破千萬，把房子查封進行拍賣，雖然可以償還欠款，但一家母子3人將淪落街頭，經通知林婦兒子到案後，林婦兒子無奈，說自己平時做臨時工賺錢養媽媽和妹妹，生活相當清苦，但媽媽和妹妹都講不聽，一直撿垃圾回家，他一直清，媽媽和妹妹一直撿，撿的速度比清還快，根本不知何時結束。

為了保住一家人的棲身之地，林婦兒子同意每月分期替媽媽償還數千元，讓房子不被法拍，至於未來會如何，他也不敢想像，只希望惡夢般的日子能早日結束。

林姓婦人帶著女兒撿回收物囤積在自家透天厝，千萬房產淪為「垃圾屋」。（民眾提供）

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