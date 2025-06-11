台中北區公寓連日飄異味 破門赫見獨居婦陳屍屋內

台中市警察局第二分局（見圖）昨晚接獲民眾報案，稱隔壁鄰居家中傳出異味多日，且已多日未見陳婦出門，警方請里長聯繫鎖匠協助開門未果，通報119消防人員到場協助，經破門進入後，發現陳婦躺臥在客廳地板上，已明顯死亡。（圖擷取自台中市警察局第二分局網站）

2025/06/11 11:36

〔記者許國楨／台中報導〕台中市北區篤行路上一棟公寓，連日來飄散異味引起住戶注意，加上其中一名獨居的72歲陳姓婦人已多日未見出門，警方昨晚獲報會同里長察看，經敲門未果通報消防人員協助破門時，赫見陳婦已陳屍屋內多日，初判無外力介入，警方將報請檢方相驗，釐清確切死因。

第二分局昨晚接獲民眾報案，稱隔壁鄰居家中傳出異味多日，且已多日未見陳婦出門，恐發生意外，員警到場後確認陳婦獨居、領有輕度身心障礙手冊，但因大門深鎖，多次敲門未回應，警方請里長聯繫鎖匠協助開門未果，通報119消防人員到場協助，經破門進入後，發現陳婦躺臥在客廳地板上，已明顯死亡。

請繼續往下閱讀...

警方隨即封鎖現場，鑑識小組同時到場採證，經現場初步勘查，該公寓為集合式大樓，門窗均緊閉，且死者身上無明顯外傷，無外力入侵或打鬥跡象，已通知死者家屬協助後續處理，並報請檢察官相驗以釐清確切死因。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法