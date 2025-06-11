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    國一砂石車凌晨翻覆熱瀝青灑滿北上車道 司機送醫不治

    國道一號內湖路段一輛砂石聯結車疑似自撞護欄後整輛翻覆，車上滿載的瀝青熱料更傾瀉至北上車道。（記者鄭景議翻攝）

    國道一號內湖路段一輛砂石聯結車疑似自撞護欄後整輛翻覆，車上滿載的瀝青熱料更傾瀉至北上車道。（記者鄭景議翻攝）

    2025/06/11 11:38

    〔記者鄭景議／台北報導〕國道1號南下內湖路段今（11）日凌晨驚傳重大車禍！一輛砂石聯結車疑似自撞護欄後整輛翻覆，車上滿載的瀝青熱料更傾瀉至北上車道，導致4車遭波及。43歲的林姓砂石車駕駛在救護人員抵達時已經失去生命跡象，送醫後不治，詳細肇事原因還有待釐清。

    國道警方表示，事故發生在凌晨3時9分許。43歲林姓司機駕駛營半聯結車，行經國道1號南下17.9公里處（內湖段）時，不明原因撞上內側護欄，車輛當場翻覆橫躺在南下車道，占用3個車道。

    更驚險的是，聯結車滿載的瀝青熱料整個潑灑到對向北上車道，波及4輛車輛，其中59歲陳姓駕駛的小貨車因此失控側翻，場面一度相當混亂。

    救護人員趕抵現場時，林男已失去呼吸心跳，緊急送往內湖三總急救，仍於清晨5時43分宣告不治。所幸事故中其餘車輛駕駛均未受傷。

    警方指出，事故發生後立即封閉部分車道進行處理，並於早上7時4分完成拖吊，恢復全線通車。初步酒測結果顯示，除林姓駕駛酒測值待確認外，其餘駕駛均為0.00mg/L，肇事原因仍待進一步調查釐清。

    聯結車滿載的瀝青熱料整個潑灑到對向北上車道，波及4輛車輛。（記者鄭景議攝）

    聯結車滿載的瀝青熱料整個潑灑到對向北上車道，波及4輛車輛。（記者鄭景議攝）

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