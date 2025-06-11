女特助設局約建商主管談心 四海幫堂主帶槍押人逼簽2300萬本票

四海幫堂主儲有成與女友設局約建商主管談心，持槍逼簽2300萬本票。（資料照）

2025/06/11 11:33

〔記者黃佳琳／高雄報導〕四海幫堂主儲有成的張姓女友在南部某建設公司當特助，張女藉著外形條件姣好，跟某知名女星容貌相似，竟私下約建商主管出來「聊聊」，被害主管剛現身就被帶空氣槍的儲男夥同小弟將他押走，再逼簽下2300萬元本票及付60萬現金才放人，法官依妨害自由判他徒刑1年2月。

判決指出，曾是提報治平對象，也是前職棒練習生的儲有成，2017年間擔任四海幫海南堂堂主後，以暴力、恐嚇取財等方式橫行地方；2023年6月10日，儲男和張姓女友密謀，由張女出面約出建設公司的前主管，假意有心事想跟他聊一聊，由於張女外形條件姣好，加上甜美的聲音，主管不疑有他，以為見面後可以做一些「不可告人之事」，於是答應跟張女約會。

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當主管抵達見面地點後，張女邊講邊流淚，她假意要去車上拿衛生紙，帶著主管回到車上時，儲男帶著周姓友人（另案審結）現身，直接把被害人押上車載往某民宅，一群人圍著他狠狠揍了一頓，還說被害人在公司騷擾張女，要他拿錢出來解決。

被害人湊了60萬現金「賠罪」，但儲男不滿意，逼他簽下一張2300萬的本票後才放人；被害人獲釋後立即報警，檢警獲報後循線追查將儲逮捕歸案。高雄地方法院審理時，儲男坦承犯行，被法官依涉犯三人以上共同攜帶兇器剝奪他人行動自由罪判刑1年2月，可上訴。

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