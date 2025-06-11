竹縣男子欠稅33萬 千萬農地遭查封

竹縣男子欠稅33萬，千萬農地遭行政執行署新竹分署查封。（分署提供）

2025/06/11 11:07

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹縣一名男子多年來連續積欠酒駕罰鍰、汽機車燃料費等，總計達33萬元，行政執行署新竹分署執行時，發現該男並無薪資所得，但後續深入追查，發現他在湖口鄉有一筆格局方正，約2千平方公尺的農地，市價超過千餘萬元，立即予以查封，該男嚇得趕緊到案，一次立馬將33萬欠稅繳清。

新竹縣一名男子110年12月間因酒後駕駛機車，遭新竹區監理所裁處2萬2500元罰鍰，111年6月又因拒絕酒測遭裁罰18萬元。不只如此，該男還滯欠多筆汽機車燃料使用費，及因未繳燃料使用費遭裁處罰鍰，該男也未依法投保強制汽車責任險、無照駕駛、超速駕駛、無正當理由不依規定接受道路安全講習等多次交通違規遭裁罰，累計罰鍰金額達33萬餘元，因逾期未繳，新竹區監理所遂移送行政執行。

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新竹分署收案後，迅速調查該男財產，然該男健保投保於公所，查無薪資債權，扣押其存款也僅扣得數千元。再深入調查後，發現其名下有位於新竹縣湖口鄉土地，面積將近2千平方公尺，因義務人無其他財產可供執行，又不出面，遂予以查封。

經查，該筆土地位於農地重劃區，形狀相當方正，應有相當價值。果然於查封後，終於迫使該男出面處理，一次繳清33萬餘元欠費及罰鍰。

另外有男子5年內無照駕駛2次以上且拒絕接受酒精測試，經新竹市監理站裁處20萬4千元罰鍰，逾期未繳移送行政執行在案。

新竹分署執行人員上月著機關制服並配戴識別證，至義務人住處辦理現場執行催繳作業，惟在場人稱義務人外出工作，待其返家後會將現場執行通知單轉交義務人。至5月下旬，義務人到場陳述，就移送案件已向行政法院提起訴訟，若經判決確定仍須繳納，亦無法一次繳清所有欠費。承辦人員告知，依法規定行政執行不因訴訟而停止，爰建議義務人辦理分期繳納，避免訴訟期間遭強制執行，以維護其權益。

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