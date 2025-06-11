台中少女與2男約砲「不戴套」 罹患性病不知是誰傳染

少女小雅與兩男發生性關係，且都沒戴保險套，小雅之後罹患性病。（情境照）

2025/06/11 11:13

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市未滿16歲少女小雅（化名），去年4月起，透過交友軟體與彭姓與陳姓男子「約砲」，而且沒有保險措施（未戴保險套），不料，小雅竟罹患性病，求診時醫院查覺異狀而通報警方，但無法確認是誰傳染給小雅，台中地院審理時，兩人坦承犯行且賠償小雅和解，法院依「對於14歲以上未滿16歲之女子為性交罪」，各判刑6月、10月，皆緩刑2年。

判決書指出，彭男去年4月6日透過交友軟體「探探」認識小雅，當天傍晚於彭男租屋處見面，發生性行為兩次（以1次論罪），陳男則是去年6月1日晚間，上網透過「探探」認識小雅（化名），小雅當天晚間到陳男租屋處，與陳男發生性關係，翌日（2日）晚間又再度發生性行為共兩次（以兩次論罪），之後小雅感染性病就醫，醫護人員通報後，小雅與父親向台中市警察局婦幼警察隊報案，指控兩人違反小雅意願性侵害。

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台中地檢署偵查時，彭男供稱，他沒違反小雅意願，小雅一開始確實有說要戴保險套，但經過他與小雅溝通後，小雅同意不戴保險套，陳男則是說，小雅沒有說要戴保險套，他沒戴保險套，小雅也沒有拒絕，檢方認為無其他證據佐證2人違反小雅意願，不構成強制性交罪，僅依「對於14歲以上未滿16歲之女子為性交罪」起訴。

台中地院認為，兩人正值血氣方剛之齡，因一時衝動而忽視小雅未滿16歲，心智尚未成熟而懵懂，僅因兩情相悅而性交，違反社會善良風俗秩序，影響小雅身心成長，兩人均坦承全部犯行，深表悔意，賠償並與小雅父女達成調解，依上述罪名判處彭男6月徒刑、陳男判刑10月，皆緩刑2年，條件是參加法治教育3場次，可上訴。

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