桃園中壢今年12件死亡交通事故 半數在清晨、10件騎機車

駕駛注意！桃園中壢12件死亡交通事故，清晨時段超速、分心主因曝。（中壢警分局提供）

2025/06/11 10:32

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市警察局中壢警分局統計，今年1月以來，轄區累計發生交通受傷事故4300件中，發生24小時內死亡交通事故12件，其中有6件死亡事故集中發生於清晨4點至上午8點時段，死傷比例高達1.07％，是全日平均的4倍，顯示清晨時段交通風險特別嚴峻。

中壢警分局交通組長穆韋翰指出，經分析清晨時段的A1類死亡事故，主要肇因包括超速、分心駕駛及違規轉彎，由於許多民眾清晨出門趕著上班，常因車流量較少而疏忽路況，導致行車速度過快，加上剛起床注意力未完全集中，反應能力較差，一旦遇上突發狀況，往往難以即時應變，增加事故嚴重性。

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穆韋翰說，警方分析12件死亡事故發現，其中有高達10件為機車騎士死亡，占比高達83.3％，機車缺乏保護裝置，在事故中極易受到嚴重傷害，且更容易受天候、路況等外在因素影響，稍有不慎即可能導致失控。警方特別呼籲機車騎士務必遵守交通規則，避免疲勞駕駛，並穿戴完整防護裝備，以降低事故發生時的傷害程度。

針對高風險時段與易肇事路段，中壢警分局持續推動精準執法，針對酒駕、闖紅燈、超速及未禮讓行人等重大違規行為加強取締，截至目前已累計開出逾2萬4000件違規罰單，期盼透過強化執法與交通宣導雙管齊下，引導民眾養成良好駕駛習慣，共同守護交通安全。

中壢警分局長林鼎泰強調，儘管今年以來整體交通事故死傷數略有下降，但清晨時段因車流稀少、駕駛心態鬆懈等因素，仍是事故高風險時段。警方提醒用路人，無論時間早晚、路況如何，行車安全都不能鬆懈，唯有落實交通規則、隨時保持警覺，才能守護自己與他人的生命安全。

駕駛注意！桃園中壢12件死亡交通事故，清晨時段超速、分心主因曝。（中壢警分局提供）

駕駛注意！桃園中壢12件死亡交通事故，清晨時段超速、分心主因曝。（中壢警分局提供）

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