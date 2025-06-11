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    高雄七賢大樓火警釀6傷 列管累罰92.2萬、5月再揪5缺失開罰5萬

    高雄七賢大樓起火原因調查中，市府列管累罰92.2萬，5月再罰5萬近期裁處。（讀者提供）

    高雄七賢大樓起火原因調查中，市府列管累罰92.2萬，5月再罰5萬近期裁處。（讀者提供）

    2025/06/11 11:03

    〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市鹽埕區七賢三路一棟大樓昨晚發生火警，造成6人受傷送醫，城中城大火事件餘悸猶存，七賢大樓屋齡滿40年，格局類似城中城達611戶，消防局列管累計開罰92萬2千元，5月19日消防安檢再揪出5項缺失，開單近期將裁處5萬元。

    市府列管老舊大樓共有4棟，包括左營區果貿大樓，鹽埕區七賢大樓、苓雅區諾貝爾大樓、三民區站前大樓，這幾棟大樓是市府各局處加強輔導大樓。

    其中七賢大樓為地上16層、地下2層建築物，67年取得建照、75年取得使照，使用執照登載戶數為611戶，昨晚9時許發生火警，起火點為7樓住家，市長陳其邁不敢大意，昨晚親自到場指揮調度。

    消防局表示，這場火警總計造成6人受傷送醫，其中4人嗆傷意識清楚、1人跌倒受傷、1人長期臥床因火警停電需要氧氣，所幸未釀成重大傷亡，起火原因調查中。

    消防局列管累計開罰92萬2千元，最近一次消防安檢5月19日，再揪出5項缺失，再度開出罰單，近期將裁處5萬元，市府將加強督促管委會，要求儘速改善消防設備缺失，並協助個別設備強化改善，同時舉辦住戶逃生演練，加強住戶火災安全意識，以維護居住安全。

    高雄七賢大樓昨晚9時許發生火警，起火點為7樓住家。（讀者提供）

    高雄七賢大樓昨晚9時許發生火警，起火點為7樓住家。（讀者提供）

    高雄七賢大樓昨晚9時許發生火警，起火點為7樓住家。（讀者提供）

    高雄七賢大樓昨晚9時許發生火警，起火點為7樓住家。（讀者提供）

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