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    首頁　>　社會

    國1北上三重段連環車禍 車流一度紫爆回堵8公里

    中山高北上24.2K三重、台北交界路段，今天上午尖峰時段連環車禍，造成後方回堵8公里，五股轉接道至台北間路段，車速不到20公里，在即時路況中呈現壅塞紫爆畫面。（記者吳仁捷翻攝）

    中山高北上24.2K三重、台北交界路段，今天上午尖峰時段連環車禍，造成後方回堵8公里，五股轉接道至台北間路段，車速不到20公里，在即時路況中呈現壅塞紫爆畫面。（記者吳仁捷翻攝）

    2025/06/11 09:50

    〔記者吳仁捷／新北報導〕中山高北上24.2K今天上午傳出兩輛轎車與大貨車事故，事故約於8時30分排除，但造成後方台北到三重、三重到五股轉接道、五股轉接道至五股間，長達8公里路段嚴重回堵，適逢尖峰時段，其中台北到三重、三重到五股轉接道間路段，時速僅有18、19公里，高公局路況圖中，都呈現紫爆，急壞趕著上班的用路人，警方、高公局緊急呼籲用路人提早改道。

    據了解，國道警方今天上午7時許獲報，北上24.2K處發生兩輛轎車與大貨車車禍，造成後方三重、五股轉接道及五股等路段回堵，從五股開始車速陡降，僅有40餘公里，到了五股轉接道、三重往台北等北上路段，時速更只有20公里以下。

    不少用路人電話湧入高公局及國道警方，質問塞車何時能紓解，趕著上班、送貨或拜訪客戶行程都被迫延後，因車潮遲遲未緩解，塞在車陣中的用路人，急得像熱鍋上螞蟻。

    國道警方呼籲，用路人遭遇塞車，務必遵守交通規則，不任意變換車道，以免釀成事故，加劇塞車。

    中山高北上24.2K三重、台北交界路段，今天上午尖峰時段連環車禍，造成後方回堵8公里，五股轉接道至台北間路段，車速不到20公里，在即時路況中呈現雍塞紫爆畫面。（記者吳仁捷翻攝）

    中山高北上24.2K三重、台北交界路段，今天上午尖峰時段連環車禍，造成後方回堵8公里，五股轉接道至台北間路段，車速不到20公里，在即時路況中呈現雍塞紫爆畫面。（記者吳仁捷翻攝）

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