7旬翁果園遇險 警民合力爭取救援

警方及協助人員在果園偏僻處發現癱倒在地的老翁。（民眾提供）

2025/06/11 10:24

〔記者歐素美／台中報導〕台中市石岡區一名71歲林姓老翁，行動不是很方便，但每天清晨仍堅持到果園，昨天上午6點多，他出門後遲遲未歸，太太擔心他發生意外，中午時慌忙跑進土牛派出所求助，警方出動搜索，附近工人聞訊也協助找人，終於發現癱倒在地的老翁，趕緊通知消防隊將他送到東勢農民醫院，老翁經治療後，逐漸恢復神識，幸無生命危險。

老翁妻子昨天中午跑進派出所表示，丈夫前往石岡區和順巷的果園農作卻遲遲未歸，她和里長至果園找人，卻未見丈夫身影，因丈夫平日行動不是很利索，擔心他出意外，才向警方求助。土牛派出所警員黃翰霖見狀，一邊安撫老婦情緒，一邊完成緊急協尋報案程序，所長吳清煬並立即調派警員胡惠琦、陳鴻源趕赴現場協助搜尋。

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因果園鄰近大甲溪畔且位置偏僻，地面泥濘，非常不易行走，且雜草叢生，增加搜尋難度。警方在林姓老翁經常活動的區域搜尋未果，警員胡惠琦眼尖發現老翁的電動腳踏車停在附近，研判老翁應該仍在果園內，於是擴大搜尋範圍。

負責東豐快速道路工程的嘉鑫營造廠工地主任與外籍移工獲知，也放棄休息時間投入尋人的行列，眾人一起往果園更深處尋找，最終在一處枯樹與雜草纏繞的低窪處找到癱軟在地的老翁。警方趕緊通知消防隊，將老翁送往東勢農民醫院，幸經過醫院治療後，老翁逐漸恢復神識，沒有生命危險之虞。

警方指出，老翁行動不便卻堅持每日到果園活動筋骨，意外跌倒後不起來，全身多處擦挫傷，身上又沒手機可以求援，加上曝曬多時，致出現脫水跡象；家屬表示，老翁跌倒的地點非常偏僻隱蔽，幸好警察、消防與營造廠人員合力救助，才能這麼快速就找到人，真的非常感謝！

警民合作將老翁抬出果園。（民眾提供）

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