竹科主管養小三，前妻PO照痛罵渣男被判刑。（情境照）

2025/06/11 08:47

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕竹縣王姓女子恨竹科主管夫張男養小三而拋妻棄子，憤而在臉書等社群張貼張男照片與個資，痛罵渣男還說「歡迎大家拿雞蛋見渣男，竹科主管外遇搬到小三家！歡迎大家來看戲！」新竹地院法官遺憾王女未能理性溝通，好聚好散，依個人資料保護法非法利用個人資料罪將她判刑4月。

法官調查，去年2月離婚的41歲王女，前年4月訴請休夫，先生張男在去年1月也訴請休妻，在離婚事件訴訟過程中，得知張男與某不詳女子一起前往新竹縣竹北市某餐飲店消費，懷疑2人外遇，並自認遭張男及其家人逼迫離婚及就業，心生不滿，竟在臉書社群網站、LINE帳號，接續發表辛辣留言，指摘張男係「渣男」外遇搬進小三家，並非法利用張男面容、職業、婚姻及家庭等個人資料，供不特定多數人上網點閱觀覽。

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王女所寫內容包括「來評評理，某家兒子私會女同事是否不算外遇呢！？該中階主管說沒錢養老婆小孩，有錢養小三！？全家人到齊來逼媳婦離婚！原來轉身開始脫產！」

「小孩上幼兒園之後逼迫老婆出外工作賺錢養自己，要求老婆自己的吃喝生活開銷自己負擔！請問這家人教他兒子的婚姻觀家庭觀真的好奇妙！？」

「明早歡迎拿著雞蛋來見見渣男本人唷，某主管外遇搬到小三家還敢踏進家！歡迎大家來看戲！」

法官審酌王女因婚姻感情破裂，竟未思理性溝通，好聚好散，反採取非理智作法，接續違反個人資料保護法之脫序行為，足見其法治觀念淡薄，且使告訴人陷於不堪其擾之情境中，嚴重影響告訴人日常生活及社會活動，實有不該。

王女一度與張男達成調解，事後張男發現王女陸續仍有在網路上詆毀他名譽之諸多行為及言論，於審理時表示不同意給王女緩刑，最後依個人資料保護法非法利用個人資料罪判刑4月。

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