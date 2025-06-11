為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    誣指議員候選人賄選 新竹縣鄉代候選人被求償百萬

    誣指竹縣議員候選人紅包賄選，鄉代女候選人遭求償百萬。（記者蔡彰盛攝）

    誣指竹縣議員候選人紅包賄選，鄉代女候選人遭求償百萬。（記者蔡彰盛攝）

    2025/06/11 09:13

    〔記者蔡彰盛／新竹報導〕111年新竹縣議員選舉時，選鄉民代表的林女竟向新竹市調站謊稱范姓議員候選人透過助理，拿1萬元紅包向她賄選，導致范男落選還遭受檢調調查、助理被收押，事後范男獲平反，憤而向林女求償百萬；新竹地院認定林女虛捏事實誣指犯罪，判賠35萬元。

    參選111年竹縣縣議員的范男說，同年度新竹縣鄉民代表參選人林女明知他並沒拿賄選紅包，竟於111年11月14日自行前往新竹市調查站製作檢舉筆錄，稱劉女穿著印有他競選字樣的上衣，交付1包裝有1萬元的紅包，並稱是范男給妳的，同時祝她高票當選，使他受到檢調調查，最終獲不起訴處分確定。

    范男說，他身為地方政治人物，因無辜受賄選罪刑事案件調查，社會評價早已因此而受有嚴重貶損，且因無法即時獲得不起訴處分，最終以些微差距落選，且競選團隊成員劉女成為被誣陷的破口，無辜遭羈押逾月，必須歷經漫長審理程序尋求無罪判決，終日惴惴不安，更令他精神上承受嚴重折磨，久久無法平復，身心均痛苦異常，因此向林女求償精神慰撫金100萬元。

    林女則說，接受新竹市調查站調查官詢問及受檢察官訊問時，均依據當時所認知的客觀經過情形所為陳述，並無虛偽。

    法官發現，林女對於劉女拿紅包時所稱內容，包含劉女稱提供紅包之人、交付紅包的目的等，多次改變陳述內容，且選後逐漸改稱不知係何人提供該紅包，且未聽到行求期約等，則其主動把紅包拿到新竹市調查站並檢舉范男的動機，已有可疑。且林女是在收到紅包後11天才向新竹市調查站檢舉范男賄選犯行，已與常情有違。

    法官認為林女以不實內容，向新竹市調查站檢舉范男賄選，縱未廣佈於社會，然已使第三人知悉，足使范男於社會上對其品德客觀評價遭受貶損，其原所建立之聲望必有減損，可認已侵害范男名譽權，並使其受有相當精神上痛苦。

    法官審酌林女為期於111年竹縣議員選舉中影響選情，竟故意虛構事實，向新竹市調查站提出檢舉，誣指范男涉犯賄選罪嫌，且使范男遭新竹市調查站及新竹地檢署檢察官調查、訊問，乃利用司法機關追訴犯罪之職權，以侵害他人權利，其所為加害手段及程度重大。且明知范男並無賄選犯行，竟虛捏事實誣指犯罪，致范男需奔波應訴，精神上承受痛苦非輕，判林女需賠償35萬元。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播