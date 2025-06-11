誣指議員候選人賄選 新竹縣鄉代候選人被求償百萬

誣指竹縣議員候選人紅包賄選，鄉代女候選人遭求償百萬。（記者蔡彰盛攝）

2025/06/11 09:13

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕111年新竹縣議員選舉時，選鄉民代表的林女竟向新竹市調站謊稱范姓議員候選人透過助理，拿1萬元紅包向她賄選，導致范男落選還遭受檢調調查、助理被收押，事後范男獲平反，憤而向林女求償百萬；新竹地院認定林女虛捏事實誣指犯罪，判賠35萬元。

參選111年竹縣縣議員的范男說，同年度新竹縣鄉民代表參選人林女明知他並沒拿賄選紅包，竟於111年11月14日自行前往新竹市調查站製作檢舉筆錄，稱劉女穿著印有他競選字樣的上衣，交付1包裝有1萬元的紅包，並稱是范男給妳的，同時祝她高票當選，使他受到檢調調查，最終獲不起訴處分確定。

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范男說，他身為地方政治人物，因無辜受賄選罪刑事案件調查，社會評價早已因此而受有嚴重貶損，且因無法即時獲得不起訴處分，最終以些微差距落選，且競選團隊成員劉女成為被誣陷的破口，無辜遭羈押逾月，必須歷經漫長審理程序尋求無罪判決，終日惴惴不安，更令他精神上承受嚴重折磨，久久無法平復，身心均痛苦異常，因此向林女求償精神慰撫金100萬元。

林女則說，接受新竹市調查站調查官詢問及受檢察官訊問時，均依據當時所認知的客觀經過情形所為陳述，並無虛偽。

法官發現，林女對於劉女拿紅包時所稱內容，包含劉女稱提供紅包之人、交付紅包的目的等，多次改變陳述內容，且選後逐漸改稱不知係何人提供該紅包，且未聽到行求期約等，則其主動把紅包拿到新竹市調查站並檢舉范男的動機，已有可疑。且林女是在收到紅包後11天才向新竹市調查站檢舉范男賄選犯行，已與常情有違。

法官認為林女以不實內容，向新竹市調查站檢舉范男賄選，縱未廣佈於社會，然已使第三人知悉，足使范男於社會上對其品德客觀評價遭受貶損，其原所建立之聲望必有減損，可認已侵害范男名譽權，並使其受有相當精神上痛苦。

法官審酌林女為期於111年竹縣議員選舉中影響選情，竟故意虛構事實，向新竹市調查站提出檢舉，誣指范男涉犯賄選罪嫌，且使范男遭新竹市調查站及新竹地檢署檢察官調查、訊問，乃利用司法機關追訴犯罪之職權，以侵害他人權利，其所為加害手段及程度重大。且明知范男並無賄選犯行，竟虛捏事實誣指犯罪，致范男需奔波應訴，精神上承受痛苦非輕，判林女需賠償35萬元。

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