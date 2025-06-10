6/10今彩539頭獎開1注！800萬獎落台南、端午加碼開4組

今晚（10日）開獎的第114000141期今彩539頭獎開出一注，第114000060期大樂透摃龜。（台彩提供；本報合成）

2025/06/10 22:34

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕6月10日開獎的第114000141期今彩539頭獎開出1注，由台南市永康區龍潭里自強路772號1樓的「豪富貴商行」開出，第114000060期大樂透頭獎則摃龜。大樂透端午加碼100萬獎開出4組，皆為單注中獎。

第114000060期大樂透中獎號碼「03、05、12、16、22、48，特別號：30」。頭獎摃龜，貳獎也摃龜；參獎共49注中獎，每注可得4萬4044元；肆獎共139注中獎，每注可得9981元；伍獎共2571注中獎，每注可得2000元；陸獎共3432注中獎，每注可得1000元；柒獎共3萬3220注中獎，每注可得400元；普獎共4萬4864注中獎，每注可得400元。

請繼續往下閱讀...

第114000060期49樂合彩中獎號碼為「03、05、12、16、22、48」。四合開出2注，每注可得20萬元；三合共85注中獎，每注可得1萬2500元；二合共2949注中獎，每注可得1250元。

第114000141期今彩539中獎號碼為「07、12、16、29、38」。頭獎開出1注，可得800萬元；貳獎共196注中獎，每注可得2萬元；參獎共6046注中獎，每注可得300元；肆獎共6萬7141注中獎，每注可得50元。

第114000141期39樂合彩中獎號碼為「07、12、16、29、38」。四合開出3注，每注可得21萬2500元；三合共235注中獎，每注可得1萬1250元；二合共1萬1678注中獎，每注可得1500元。

第114000141期3星彩中獎號碼為「699」。壹獎共51注中獎，每注可得5000元。

第114000141期4星彩中獎號碼為「0240」。壹獎共6注中獎，每注可得5萬元。

第114000060期大樂透端午加碼100萬獎則開出4組，總中獎注數為4注，皆為單注中獎，各得獎金100萬元。台彩表示，截至目前為止，大樂透端午加碼100萬獎項還有19組未開出，將於下期（13日）繼續加開。

相關連結請見︰

大樂透端午加碼「100組100萬」號碼組合對中情形

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。

大樂透、49樂合彩中獎號碼。（擷取自台灣彩券）

今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩中獎號碼。（擷取自台灣彩券）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法