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    高雄鹽埕區大樓大火撲滅 1男住戶嗆傷送醫

    高雄鹽埕大樓大火於晚間9時55分撲滅，有1名男住戶疑嗆傷送醫。（民眾提供）

    高雄鹽埕大樓大火於晚間9時55分撲滅，有1名男住戶疑嗆傷送醫。（民眾提供）

    2025/06/10 23:01

    首次上稿 22:15
    更新時間 23:01

    〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄市鹽埕區七賢三路、北斗街口，一棟集合住宅7樓今（10日）深夜9時13分發生大火，消防局出動28輛消防車、59名消防員救火，大火於9時55分撲滅，據了解，有1名住戶胡姓男子（68歲）疑嗆傷送醫。

    高雄市長陳其邁、副市長林欽榮均趕到現場，了解搜救行動及傷亡情況，他聽取消防局說明搶救情況與居民疏散情形。

    消防局表示大火已控制，由於現場傳出有住戶受困，警消正展開疏散居民行動，並持續佈水線降溫，再攻入搜救，目前火場人另回報暫未發現受傷受困。

    消防人員於10時12分入內，陸續逐層搜尋中，據了解，起火住戶疑未在家中，警消持續展開搜救。

    起火的社區大樓達16層樓，最先起火點疑自7樓竄出火舌，並延燒到6樓，情況十分緊急，據悉可能還有人困在大樓裡面。

    高雄市長陳其邁得知鹽埕七賢路大樓火警，趕赴現場了解搶救情形。（記者黃良傑攝）

    高雄市長陳其邁得知鹽埕七賢路大樓火警，趕赴現場了解搶救情形。（記者黃良傑攝）

    高雄鹽埕七賢大樓7樓大火，1名68歲住戶胡姓男子疑嗆傷送醫。（記者黃良傑攝）

    高雄鹽埕七賢大樓7樓大火，1名68歲住戶胡姓男子疑嗆傷送醫。（記者黃良傑攝）

    高雄鹽埕大樓大火於晚間9時55分撲滅，有1名男住戶疑嗆傷送醫。（民眾提供）

    高雄鹽埕大樓大火於晚間9時55分撲滅，有1名男住戶疑嗆傷送醫。（民眾提供）

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