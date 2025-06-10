專吸年輕人販毒！ 雲林查獲2集團逮11嫌 8人僅20歲

雲林地檢署指揮台南市、雲林縣警方破獲2販毒集團都是吸收剛成年的年輕人為販毒工具，今天北上接受行政院長卓榮泰表揚。（雲林地檢署提供）

2025/06/10 20:32

〔記者黃淑莉／雲林報導〕吸毒、販毒年輕化！雲林地檢署指揮台南市、雲林縣警方成立專案小組，經過1年多監控、蒐證，在雲林查獲2販毒集團，偵辦過程發現2集團均以吸收剛成年的年輕人為販毒工具，並以民間工程行掩護據點，共逮捕11名犯嫌，其中有8人剛滿20歲，2案偵查終結以毒品危害防制條例製造、販賣及違反組織犯罪條例等罪嫌起訴。

雲林地檢署指出，35歲陳男從2024年12月起組織販毒集團，陸續招募多名成員加入，在其位在口湖鄉住處內，自行混製依托咪酯調味液製成毒品菸彈，另還從別處購買毒品咖啡包、彩虹煙，一起販賣給不特定對象。

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另38歲張嫌則從2024年4月起組織販毒集團，招募多名20多成員，在張嫌位在麥寮的住處及34歲林姓友人經營的工程公司做為毒品儲存及販售據點，販售的毒品有彩虹菸、愷他命、甲基安非他命與毒品咖啡包等。

地檢署說，2案共計扣得托咪酯菸彈、彩虹菸1萬2340支、毒品咖啡包924包、愷他命880.88克。

指揮查獲的雲林地檢署檢察官曹瑞宏獲選為「第12波安居緝毒專案」有功人員，雲林地檢署檢察長黃智勇今（10）日率同曹瑞宏及承辦員警，接受行政院長卓榮泰表揚。

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