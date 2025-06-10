賠一輩子！未成年當車手賺3萬被逮 一審判4年還要賠2500萬

彰化黃姓男子，2年前未成年時當車手被逮，面交10次才賺3萬元酬勞，彰化地院依「三人以上共同詐欺罪」判處4年徒刑，還要賠償民事2500萬。（資料照，記者陳冠備攝）

2025/06/10 20:19

〔記者陳冠備／彰化報導〕只賺3萬，卻得賠2500萬！彰化縣黃姓男子，2年前未成年時加入詐騙集團，並擔任「面交車手」，他受上線指示，多次持虛擬幣合約與陳姓被害女子面交，共收走逾2510萬元現金，事後黃男被捕被控詐欺。彰化地院審理，依「三人以上共同詐欺罪」判處4年徒刑；此外，民事部分也裁定黃男須全額賠償損失，總金額達2510萬餘元，恐成終身債務。

判決書指出，2023年4月至5月間，當時未滿20歲的黃男加入以綽號「王爺」為首的詐騙集團，該詐團以投資虛擬貨幣需註冊「嘉利證券」平台為由，取得被害人信任，隨後謊稱其資金遭凍結，需支付「擔保金」及「罰金」，誘騙被害人面交現金。

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陳女信以為真，前後10次與黃男面交現金，總額高達2510萬4431元。黃男每次依指示前往指定地點，並持偽造的虛擬幣買賣契約，營造合法交易假象，讓陳女卸下心防，乖乖交出巨款。黃男10次收款後僅獲得3萬300元報酬，最後因詐騙行為東窗事發而遭逮捕。

彰化地院審理認為，黃男雖非詐團主謀，但身為車手助長詐騙歪風，且對同一被害人多次行騙，金額龐大，嚴重破壞社會信任。依《刑法》第339條之4判處其4年有期徒刑，並沒收全部犯罪所得。

民事部分，被害人提起損害賠償訴訟，法院審酌後判黃男須賠償全部損失2510萬4431元。黃男辯稱「目前正在服刑、無力償還」，法院則指出，黃男雖年輕力壯，卻甘願成為詐團收錢工具，是整個犯案計畫「不可或缺的一環」，其行為已嚴重侵害被害人財產權，裁定全額賠償。

「詐騙太可惡了！」有民眾痛批，台灣詐騙猖獗，司法卻常抓不到幕後主謀，只對車手輕判，無法真正遏止歪風；也有人認為應比照毒品犯罪重罰，讓年輕人不敢鋌而走險，否則出獄還要面對天文數字賠償，「一輩子都還不完」，這樣的下場才足以警惕他人。

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