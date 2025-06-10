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    防大咖潛逃！法務部研討會 建議刑訴法增訂「保全羈押」制度

    近期接連發生國寶集團前總裁朱國榮、連一鮑魚前老闆鍾文智、三聯集團負責人徐少東等被告，被重判之後棄保潛逃、失聯事件。（資料照）

    近期接連發生國寶集團前總裁朱國榮、連一鮑魚前老闆鍾文智、三聯集團負責人徐少東等被告，被重判之後棄保潛逃、失聯事件。（資料照）

    2025/06/10 19:26

    〔記者張文川／台北報導〕鑑於最近多名重大犯罪被告棄保潛逃，法務部與最高檢察署今日舉辦「防逃法制研討會」，聚焦討論刑事訴訟法引進「保全羈押」制度的可行性，以避免被告利用上訴制度或裁判確定前的空窗期逃匿。

    法務部指出，近來常有重大犯罪被告逃匿的案件，引發社會高度關注，就現行防逃的法制層面，是否有不足之處，實有檢討必要。相較於美國、日本、德國的立法例，我國欠缺有效保全刑罰執行制度。

    法務部指出，於2016年間法務部即已發函建議司法院，修正刑事訴訟法，增訂「保全羈押制度」的相關規定，包括明定宣判時，被告有到庭的義務；經判處一定刑期以上時，法院應當庭審酌是否羈押，以確保後續上訴程序或判決確定後的執行；法務部並於今年3月20日，再度函請司法院推動修法，以遏止被告逃亡。

    今日的研討會，法務部邀請法官、檢察官、律師及學者專家，共同針對「保全羈押」相關規定，進行深入討論。法務部指出，藉由多元觀點、交流對話，期能周延相關修法，建構嚴密防逃法制，確保國家行使刑罰權。

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