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    詐團扮演父子網交68歲嬤 雄警阻詐搶回積蓄

    詐團扮演父子網交68歲婦騙買點數，警急收回訊息阻詐搶回積蓄。（民眾提供）

    詐團扮演父子網交68歲婦騙買點數，警急收回訊息阻詐搶回積蓄。（民眾提供）

    2025/06/10 19:03

    〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄68歲梁姓女子落入愛情詐騙陷阱，在愛情網站認識一名男子，該男子每天噓寒問暖，迅速發展網戀關係，男子又介紹乾兒子與女子認識，3人相談甚歡後，男子誆稱兒子急需用錢，騙梁女購買蘋果點數6萬元，鹽埕分局員警獲報趕到現場，發現女子將點數序號傳給詐騙集團，所幸及時將訊息收回，得以保住積蓄。

    鹽埕分局今（10）日指出，七賢路派出所巡佐向展霆、劉恩宇於前日接獲報案，稱鹽埕區大公路超商一名女子購買大量蘋果點數，疑似遭詐騙，警方到場發現女子將點數序號傳給詐騙集團，所幸警方迅速將訊息收回，得以保住積蓄。

    據了解，梁姓女子（68歲）透過愛情網站認識一名男子，該男子每日向女子噓寒問暖，迅速發展網戀關係，隨後男子又介紹乾兒子與女子認識，3人相談甚歡，當天男子表示兒子急需用錢，誆騙梁女購買蘋果點數6萬元，並指示梁女將點數的序號拍照回傳，所幸店員察覺梁女與對方的對話內容有異，立即通知警方到場協助。

    警方抵達現場了解後，迅速將梁女手機傳送的訊息收回，與店員苦口婆心勸說下，梁女才醒悟自己陷入網路交友詐騙，所幸警方與蘋果公司客服聯繫時，得知詐騙集團尚未兌換點數序號，順利保住積蓄。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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