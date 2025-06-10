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    找到了！台中女高中生失聯7天 警社區尋獲家屬已帶回

    家屬一度透過網路發出尋人啟事。（民眾提供）（記者許國楨攝）

    家屬一度透過網路發出尋人啟事。（民眾提供）（記者許國楨攝）

    2025/06/10 16:58

    〔記者許國楨／台中報導〕台中沈姓女高中生（17歲）本月4日放學後離校失聯，至今超過6天音訊全無，家屬心急如焚透過網路發出尋人啟事，警方受理報案，連日根據監視器找人，掌握沈女在北區一處社區，經蹲點守候，今天下午尋獲帶回派出所，並聯絡家屬帶回。

    經查，沈女4日下午從學校離開後未返家且不知去向，經警方查閱，沈女於4日下午4時許搭乘公車，約在5時於北區新民高中站下車後便失去聯絡，警方比對監視器畫面，顯示少女下車後沿路步行，但之後的去向不明，不排除與網友交往有關，已積極追查相關線索，並與家屬保持密切聯繫。

    期間沈父坦言，近來頻傳有年輕人遭詐騙集團誘騙到境外詐騙園區，他也擔心女兒可能遭到類似手法拐騙，他說，女兒平時在校成績不錯，老師也評價她學習認真，以往從不晚歸，通常傍晚6點多就回家，但最近兩週卻開始出現異常，包括上課遲到等狀況，讓他非常擔憂。

    而台中市第五分局連日追蹤學校、公車、路邊監視器，發現沈女這幾天進出北區某社區，經蹲點守候，終於在今天下午2時許找到沈女，並通知家屬辦理撤尋，經了解，沈女失蹤期間暫住在朋友家，人平安無事，目前已由家屬帶回，感謝警方尋獲沈女並感謝各界關心。

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