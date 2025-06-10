查獲157公斤愷他命、3492顆喪屍煙彈 中檢洪佳業、黃鈺雯獲選緝毒有功人員

台中地檢署檢察官洪佳業（左，持麥克風）向行政院長卓榮泰（右）簡報機車排氣管藏毒的跨國販毒案件。（台中地檢署提供）

2025/06/10 16:46

〔記者陳建志／台中報導〕台中地檢署檢察官洪佳業、黃鈺雯積極投入查緝邊境走私、新興毒品，分別查獲高達157公斤愷他命、197公斤甲基苯基、3492顆喪屍煙彈，有效遏阻毒品氾濫，成功瓦解販毒集團，獲選為第12波安居緝毒專案有功人員，台中地檢署檢察長張介欽今天率同洪佳業出席「第12波安居緝毒專案暨重大毒品案件發布記者會」，行政院長卓榮泰到場嘉勉表揚。

台中地檢署表示，洪佳業檢察官安居緝毒期間偵辦2件重大毒品案件。第1案為指揮海巡署偵防分署桃園查緝隊、海巡署北部分署第8岸巡隊及新竹市警察局第2分局，今年2月間在台中港35號碼頭截獲跨國運毒集團自泰國曼谷起運、途經香港轉運抵台夾藏在機車排氣管內之第3級毒品愷他命576包，毛重共157公斤，之後陸續拘提林姓（27歲）、曹姓（24歲）到案，訊後林男5萬元交保、曹男則聲押獲准，並依運輸第3級毒品等罪嫌偵結起訴。

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第2案則是指揮法務部調查局中部地區機動工作站、財政部關務署台北關，於今年4月在桃園市、台中市等地查獲自中國郵寄來台外包裝為桶裝消毒液內夾藏第4級毒品「甲基苯基--丙酮」約197公斤，估計可供製成約100公斤的第3級毒品「喵喵」（市價約1千萬元），犯嫌雖多次變更收貨資訊並試圖以他人代收規避查緝，仍於今年4月間拘提胡姓犯嫌（46歲）到案，訊後另案發交執行觀察勒戒，成功阻斷先驅原料製成大量毒品流入市面，已在6月以運輸第4級毒品等罪嫌偵結起訴。

黃鈺雯檢察官則指揮台中市政府警察局刑事警察大隊偵辦製毒、販毒集團在台中地區租用廠房，製造、販賣含第二級毒品依托咪酯（俗稱「喪屍煙彈」）的毒品煙彈，於今年3月間查獲集團控機、外送與近10名施用毒品人口到案，起獲煙油20瓶、煙彈成品3492個、半成品煙彈2122個、空菸彈214865個、原料1081袋、霧化器61688支等大批製毒原料、工具，完整掃除販毒集團結構，林姓（27歲）、廖姓（26歲）主嫌聲押禁見獲准，有效遏止依托咪酯毒品流入市面。

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台中地檢署檢察官洪佳業，破獲機車排氣管內藏576包毒品愷他命的跨國販毒案。（台中地檢署提供）

台中地檢署檢察官黃鈺雯，破獲製造、販賣二級毒品依托咪酯（俗稱「喪屍煙彈」）的販毒集團，獲選安居緝毒專案有功人員。（台中地檢署提供）

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