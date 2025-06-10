「高級運兵車」拒檢 警方亮槍狂叫「下車」驚險畫面曝光

員警要求黑車駕駛下車。（記者姚岳宏翻攝）

2025/06/10 16:50

〔記者姚岳宏／台北報導〕台北市停車位難求，又有2輛車為停車位問題當街大吵，警方到場，其中一車LEXUS LM男駕駛拒不下車，還不斷叫囂，甚至打方向盤要離去，甚至當車已往前移動，但有員警正在車前方，其他員警怕同仁被衝撞，立刻亮槍狂叫駕駛「下車」，雙方僵持一陣，駕駛才下車，警方盤查確認身分後讓他離去。

事後，與該車為停車位爭執的女駕駛將過程PO網，表示停個車還會遇到這麼無法理論的人，車都停好了，突然跑出來說，是他先看到的位置，要她們讓他，還一直咆哮，又故意把車卡在旁邊，讓她們沒辦法出去，只好叫警察，後面甚至要衝撞警察，超兇。

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拒不下車的男駕駛，駕駛的是價值超過400萬元、俗稱「高級運兵車」的LEXUS LM，由於他態度頗兇，網友一面倒支持警察執法，表示「一大堆人自以為是，開輛黑頭車把自己當作角頭」，駕駛有「路怒症」，「沒做什麼事，配合一下有什麼關係」，紛紛替警察抱不平，說「台灣警察真難做」。

轄區中山分局表示，長春路派出所吳姓、張姓員警昨晚8時52分擔服巡邏勤務時，獲報在長春路110號前有一起行車糾紛，雙方因停車問題產生口角，警方到場後，黑車併排臨停，駕駛在場持續叫囂且拒不出示證件，後續仍企圖駕車離開，險些擦撞站在車前的吳姓員警，張姓員警見狀，立刻拔槍喝令其停止並下車，狀況解除後隨即收槍，後續查證無其他違法事由後，抄登雙方資料後離去。

警方指出，員警持槍警戒行為，是當下執勤員警認定同仁有受危害之虞方使用，符合警察人員使用槍械規範之規定，衡酌使用警械時機尚無過當之情。

警方呼籲，如遇員警依法執行公務，請理性配合出示相關證件，如對於執法過程有異議，均可循行政管道進行申訴，切勿以言語、動作干擾公務執行或危害執法人員之人身安全，因而衍生不必要之事態。

駕駛一開始不願配合，警方憂遭衝撞，亮槍要求下車。（記者姚岳宏翻攝）

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