「我忍不了」車上錄到呻吟聲 法院判人夫、小三連帶賠25萬

人妻懷疑先生搞外遇，查看車上行車紀錄器，聽到小三嬌羞呻吟聲。基隆地院判人夫與小三要連帶賠償元配25萬元精神慰撫金。（資料照）

2025/06/10 16:31

〔記者林嘉東／基隆報導〕基隆市一名人妻懷疑先生搞外遇，暗中查看車上行車紀錄器，竟聽到王姓女子發出「我都忍不了」、「又會被吃掉了」等嬌羞呻吟聲，因而怒告先生與王女侵害配偶權，求償50萬元精神慰撫金。基隆地院審理認為，2人在車上的行為，已逾越男女往來分際，判人夫與小三須連帶賠償25萬元。

人妻提告指出，去年6月間某日深夜11時許，先生突然急忙外出，直至隔天凌晨2時許才返家，她對先生當晚外出說要見同事的說法存疑，查看車上行車紀錄器，赫然發現，先生當晚見的並不是同事，而是載著他的王姓女同學一起兜風，行車紀錄器還錄到2人在車上摟抱、親吻、撫摸時，王女的呻吟聲，她因不堪先生背叛，隔月即與先生離婚，並向前夫與王女求償50萬元精神慰撫金。

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法院審理時，2人坦承有在車上擁抱，但並未發生性行為；法官認為，依行車紀錄器錄到2人對話顯示，2人確有在車內發生親密行為，已逾越一般男女正常來往之分際，侵害人妻配偶權情節重大，判人夫與王女要連帶賠償人妻25萬元。

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