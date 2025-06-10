疑找「網公」翹家！ 台中17歲女高中生失聯6天 終於找到人了

台中一名17歲沈姓女高中生本月4日放學後失蹤，終於在10日下午找到人。（圖翻攝自Threads）

2025/06/10 16:38

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕台中一名17歲沈姓女高中生本月4日放學後失蹤，逾5天音訊全無，心急如焚的家屬除了報警，也在網上發布尋人啟事，盼網友能夠協尋愛女。而今沈女失聯已進入第6天，稍早終於有好消息，警方今（10日）下午已找到沈女本人，並帶回派出所釐清案情。

根據家人在Threads上發布的尋人啟事，可以得知沈姓女高中生4日放學後遲遲未歸，據了解她曾跟同學說過有一個住在大甲的男朋友，但沒有跟家人提過這件事，初步懷疑是交友軟體上認識的「網公」，但不清楚沈女失聯是否與此人有關，同儕也完全聯繫不上沈女。9日沈女的父親還接受媒體訪問，表示最近常聽到有年輕人遭誘騙到境外詐騙園區，她也擔心女兒遭到類似手法拐騙。

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經警方調閱監視器，沈女於4日下午4點多搭乘公車，約傍晚5點在北區新民高中站下車後便失去聯絡，警方比對監視器畫面，顯示少女下車後沿路步行，但之後的去向不明，不排除與網友交往有關，第一時間通知勤務指揮中心通報轄內及他轄相關單位，全力展開地毯式搜尋，盼盡速找回失聯少女。

綜合媒體報導，而今沈女失聯進入第6天，稍早終於有了好消息。警方掌握沈女在北區一處社區出沒，經蹲點守候，今天下午2點多找到沈女本人，目前已帶回派出所了解事發經過，並通知家屬帶回。

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